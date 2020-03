Coronavirus, in Inghilterra l’esame di maturità non si farà. E in Italia?

La decisione della Gran Bretagna: diploma senza esame di Stato

Cosa succederà alla maturità 2020 in Italia?

Ilsta creando problemi in tutti i settori, quello scolastico compreso. In Italia, già da qualche settimana, in seguito alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado studenti e docenti sono alle prese con la ormai nota didattica a distanza. Nella stessa situazione anche gliche, sempre a causa dell'espandersi del COVID-19, non possono più recarsi in classe.E proprio loro, secondo quanto riportato dal 'Corriere.it' che a sua volta cita il quotidiano di Honk Kong 'South China Morning Post', per decisione del Governo ingleseGuarda anche:In Gran Bretagna anhe se gli esami di terza media e quelli di maturità non avranno luogo per decisione del Governo, ciòscolastico. Iperchè alcune indicazioni ministeriali inglesi permetterebbero agli insegnanti di valutare gli studenti facendo riferimento ai voti dati fino ad ora, ovvero prima della chiusura delle scuole.Sarà comunque possibile farequalora gli studenti, anche quelli più bravi, non siano soddisfatti del voto finale assegnato, il cui peso è decisivo nel sistema di istruzione britannico per l’ammissione ai college. In questi casi,, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.Il Ministero dell'Istruzione italiano non ha ancora fornito linee guida sulle modalità di svolgimento e valutazione degli Esami di Maturità 2020, sempre più vicini. La ragione fondamentale risiederebbe nell’, impossibile da determinare ad oggi. La riapertura delle scuole e le modalità di svolgimento della Maturità 2020 dipenderanno infatti dall’andamento dell’epidemia sul nostro territorio.secondo indiscrezioni che lo ricordiamo non sono supportate da ufficialità, diverse possibilità come commissioni interne, semplificazione delle prove scritte e dell’orale, rinvio a settembre degli esami.Insomma le alternative, tutte ipotesi, sono molteplici ma è ancora presto per poter capire verso quale il Ministero dell'Istruzione si orienterà. Intanto però è possibile escludere con certezza che il nostro Paese seguirà l'esempio della Gran Bretagna, ovvero l'annullamento della Mturità 2020. L’, infatti, è sancita dall’. Inoltre, la ministra Azzolina ha più volte ribadito che l'anno scolastico in corso sarà valido in ogni caso, grazie proprio alla didattica a distanza, e chee che sarà serio.