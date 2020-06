Autocertificazione esame di maturità 2020: il PDF da scaricare

Maturità 2020, il modulo di autocertificazione in PDF: link per scaricarlo

Maturità 2020, come compilare l'autocertificazione per l'esame di maturità 2020

Maturità 2020, cosa succede se lo studente si ammala?

Maturità 2020, prevista pulizia straordinaria dei locali

Oltre mezzo milione di studenti affrontano l'esame di. Si tratta, come ormai noto, di un esame esclusivamente orale. Per i maturandi si tratterà deldai primi di marzo quando le lezioni in presenza sono state sospese per via dell’emergenza coronavirus. Per rispettare le misure di sicurezza imposte, i maturandi devono presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione e lasciare l'edificio subito dopo aver finito la prova.In particolare gli studenti dovranno presentare unche attesti lo stato di buona salute e non solo. Ecco tutte le info utili.Una volta arrivato a scuola, lo studente, che può essere accompagnato da una sola persona, deve lavare le mani usando il dispenser con il gel - non sono necessari i guanti. Non solo: lo studente, così come il suo eventuale accompagnatore,(ma anche ciascun componente della commissione) in cui attesta:Nel documento tecnico sugli Esami di Stato disponibile sul sito del Ministero dell'Istruzione: si tratta dell'Allegato 1 che si trova alla fine del documento ufficiale).Il maturando, poi, deve portare da casa la mascherina che può togliere soltanto durante il colloquio,. Per ogni studente è obbligatoria la misurazione della temperatura prima di sostenere la prova orale davanti alla commissione.L'autodichiarazione deve essere compilata sia dallo studente che dall'accompagnatore, inserendo i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, documento di riconoscimento, ruolo, istituto scolastico,), poi va datata e firmata.Cosa succede se lo studente (ma anche il docente o l'accompagnatore) dichiaraSe l’autocertificazione contiene dichiarazioni menzognere o incomplete scatta l’accusa di. Infatti dichiarare il falso in un atto pubblico(così come definito dall'articolo 483 del Codice penale)., il Ministero ha chiarito come deve comportarsi: se unha febbre o altri sintomi non deve presentarsi a scuola, deve invece chiamare il proprio medico ed inviare il certificato all'Istituto. La Commissione deciderà se procedere in videoconferenza oppure stabilire una nuova data per la sessione di recupero;anche in questo caso si può procedere in videoconferenza. Altrimenti, se le condizioni di salute non lo rendono possibile, il commissario assente deve essere sostituito.Sarà assicuratadi tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame (mattina/pomeriggio).. Per garantire lo svolgimento delle prove in sicurezza sono stati stanziatiper la pulizia ordinaria e straordinaria delle scuole, l'acquisto di gel igienizzanti e dispositivi di protezione, la predisposizione di percorsi di ingresso e uscita dall'edificio