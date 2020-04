Maturità 2020, maturandi insorgono: "Annullate l'esame"

Maxi orale di Maturità 2020: gli studenti non ci stanno

Maturandi 2020 impreparati: “meglio annullare l’esame”

Sui social i "movimenti" dei Maturandi 2020 sull’esame di Stato

No a prove scritte e colloquio orale (tantomeno online).

Valutazione sulla base della media degli ultimi tre anni (media moltiplicata per 10).

Bonus di 0-10 punti (compresa la lode) attribuito dalla commissione interna considerando percorso scolastico, miglioramenti, impegno, alternanza scuola-lavoro e partecipazione dello studente.

La maturità 2020 si farà

L'esame di Maturità 2020 si sta iniziando a delineare: sembra infatti improbabile che si possa tornare tra i banchi prima del 18 maggio 2020, e questo porta alla fase 2 del decreto del Ministero dell'Istruzione, che prevede, in caso di non ritorno in classe prima di settembre, un maxi orale come unica prova d'esame. Questa decisione sta facendo discutere, e sono molti gli studenti che in questo momento stanno dicendo la loro. Scopriamo cosa ne pensano.

Maturandi 2020 impreparati: "meglio annullare l'esame"

Crescono sempre di più i gruppi, le pagine e i profili, creati dai maturandi 2020, che chiedono al Ministero dell'Istruzione di annullare l'esame. Infatti il timore di arrivare impreparati all'appuntamento di giugno è una paura condivisa da moltissimi studenti. Infatti, anche secondo un recente sondaggio portato avanti proprio da noi di Skuola.net, la maggioranza degli studenti si sente impreparata. Ma come mai?

I commenti che si leggono più spesso, provenienti proprio dai maturandi 2020, sono inerenti al fatto che non si sentono pronti per affrontare un esame così importante. In molti inoltre sottolineano di come l'intenzione del Ministero sia quella di andare verso un maxi orale come unica prova d'esame, e di come gli anni passati gli studenti abbiano avuto modo di prepararsi con prove scritte, mentre per loro, quest'anno sarebbe un salto nel vuoto.

Sui social i "movimenti" dei Maturandi 2020 sull'esame di Stato

Sono nati quindi dei "movimenti" sui social, come quello dell'account Instagram nomaturità2k20, collegato all'account Twitter @studentiadistanza, che fanno richieste molto specifiche:

No a prove scritte e colloquio orale (tantomeno online).

Valutazione sulla base della media degli ultimi tre anni (media moltiplicata per 10).

Bonus di 0-10 punti (compresa la lode) attribuito dalla commissione interna considerando percorso scolastico, miglioramenti, impegno, alternanza scuola-lavoro e partecipazione dello studente.

La maturità 2020 si farà

Da diverse settimane il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha confermato tuttavia l'intenzione di far sostenere agli studenti l'esame di maturità. Due sono state le mosse finora prese per tutelare gli studenti: l'ammissione di tutti i maturandi a sostenere le prove, a prescindere da voti e requisiti di ammissione, e la formazione di una commissione totalmente interna che li valuterà sulla base del programma effettivamente svolto. Tutto va nella direzione del maxi orale, anche se si dovrà definire come verrà realizzato. Appare del tutto improbabile quindi, ad oggi, che l'esame di maturità 2020 venga totalmente annullato, come richiesto a gran voce dagli studenti.