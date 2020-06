Elaborato maturità 2020 Istituto professionale Servizi socio-sanitari: guida completa

Elaborato maturità 2020 Servizi socio-sanitari: le materie e le possibili domande

psicologia generale ed applicata, igiene e cultura medico-sanitaria

discip. sanitarie (anat. fisiopat. oculare e igiene), esercitazioni di optometria

scienze dei materiali dentali e laboratorio, esercitazioni di laboratorio di odontotecnica

Maturità 2020: la valutazione per l’elaborato di Servizi socio-sanitari

Prepara una scaletta chiara e dettagliata : prevedi almeno 3 punti. Un'introduzione in cui spiegherai brevemente il tema e lo scopo della trattazione; uno svolgimento che eventualmente puoi articolare in paragrafi per argomentare il tema; una conclusione che fa un bilancio su ciò che è stato spiegato e i suoi obiettivi.

: prevedi almeno 3 punti. Un'introduzione in cui spiegherai brevemente il tema e lo scopo della trattazione; uno svolgimento che eventualmente puoi articolare in paragrafi per argomentare il tema; una conclusione che fa un bilancio su ciò che è stato spiegato e i suoi obiettivi. Pianifica i contenuti : prima di metterti a scrivere cerca di avere chiaro in testa tutti i punti che andrai a trattare e come. Una volta che avrai dipanato la confusione, la scrittura sarà più facile e veloce.

: prima di metterti a scrivere cerca di avere chiaro in testa tutti i punti che andrai a trattare e come. Una volta che avrai dipanato la confusione, la scrittura sarà più facile e veloce. Se hai dei dubbi o difficoltà sulla materia, chiedi al tuo professore di spiegarti ciò che non hai capito: evita di scrivere nozioni di cui non sei sicuro.

di spiegarti ciò che non hai capito: evita di scrivere nozioni di cui non sei sicuro. Organizza la scrittura : il tempo stringe, per cui devi ottimizzare il tempo misurando quante ore vorrai dedicare a scrivere i diversi punti della scaletta per essere sicuro di consegnare entro la scadenza.

: il tempo stringe, per cui devi ottimizzare il tempo misurando quante ore vorrai dedicare a scrivere i diversi punti della scaletta per essere sicuro di consegnare entro la scadenza. Sii sintetico ma completo : usa un italiano semplice e corretto, non ti dilungare in divagazioni ma, allo stesso tempo, evita di trascurare i dettagli importanti.

: usa un italiano semplice e corretto, non ti dilungare in divagazioni ma, allo stesso tempo, evita di trascurare i dettagli importanti. Evita i copia e incolla : è facile che i prof se ne accorgano con una rapida ricerca su internet.

: è facile che i prof se ne accorgano con una rapida ricerca su internet. Non usare giri di parole, scegli i termini tecnici e scientifici adatti.

Rileggi più volte : se hai dubbi sull'uso o la corretta grafia di parole o tempi verbali, consulta il dizionario.

: se hai dubbi sull'uso o la corretta grafia di parole o tempi verbali, consulta il dizionario. Se il tuo lavoro prevede una parte pratica , assicurati di avere tutto il materiale con te il giorno della prova, ed esercitati più volte prima del giorno del maxi orale.

, assicurati di avere tutto il materiale con te il giorno della prova, ed esercitati più volte prima del giorno del maxi orale. Preparati sul tuo elaborato , pensando a un discorso di qualche minuto per presentarlo, se richiesto, alla commissione.

, pensando a un discorso di qualche minuto per presentarlo, se richiesto, alla commissione. Nello studio dell'elaborato, non trascurare gli argomenti correlati , per essere pronto in caso di domande della commissione.

, per essere pronto in caso di domande della commissione. Puoi provare a scoprire le possibili domande sul tuo elaborato rileggendo gli appunti presi in classe o durante la videolezione sull'argomento, quando è stato svolto in classe: il commissario è il tuo professore interno, e se durante l'anno si è soffermato particolarmente su alcuni punti, vuol dire che li considera importanti e tenderà a chiederli.

Il conto alla rovescia è partito, la maturità 2020 è alle porte. Questo è stato un anno difficile e ricco di novità per i maturandi. Una di queste è l'da discutere con la commissione all'inizio del colloquio, unica prova d'esame. Il grande giorno si avvicina ma, c'è chi deve ancora completare l'elaborato.Come sapete, si tratta della trattazione di un argomento scelto dal docente della materia di indirizzo, da consegnare entro il 13 giugno per posta elettronica. Rimane quindi ancora qualche ora da poter usare per finire in tempo. In questo articolo troverai le informazioni più utili per fare un ottimo elaborato, con piccoli trucchi per scriverlo in maniera efficace e veloce. Ti forniremo infatti le giuste indicazioni per il lavoro finale per le varie articolazioni dell’. Ecco i migliori i consigli per svolgere unCome accennato, ilpartirà proprio con la presentazione. Il colloquio inizierà così, quindi meglio prepararsi bene per dare subito una buona impressione! In seguito, i professori chiederanno l'analisi di un testo di italiano studiato in classe durante l'anno e vi proporranno dei materiali da cui partire con un discorso interdisciplinare. Infine ci sarà il momento per la relazione sull'esperienza PCTO e per le domande di Cittadinanza e Costituzione. Questa è la struttura del maxi orale, ma non ci defocalizziamo dall': cosa potrebbero chiedervi i commissari una volta seduti avanti a loro il giorno del vostro esame? Dovete sapere che possono essere chiesti chiarimenti e approfondimenti sull'argomento svolto e sulle nozioni a questo correlate. Importantissimo quindi ripassare i principali punti delle materie di indirizzo oggetto: sono quelle individuate lo scorso gennaio per la seconda prova (oggi annullata). Ecco quali sono:Entro il 13 giugno deve essere consegnato da parte dei maturandi l'elaborato di maturità 2020 riguardante le materie d'indirizzo assegnato entro il 1 giugno dai docenti. Non sono stati dati limiti di orario dall'ordinanza, ma per essere sicuri chiedete alla vostra scuola. Per consegnare l'elaborato, basta una mail che metta in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della vostra scuola o un indirizzo dedicato. In caso non possiate consegnarlo, la discussione ci sarà ugualmente ma sarà tenuto conto della mancata consegnat.non prevede un vero e proprio voto, ma la sua valutazione contribuisce al punteggio complessivo del maxi orale. Infatti, nella griglia di valutazione della prova, che i professori utilizzeranno come riferimento, esiste la voce: "Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo" che contribuisce da un minimo di 1 a un massimo di 10 punti al voto finale, e che si applica per l'appunto anche agli argomenti sviluppati nell'elaborato.Il tipo di argomento assegnato influisce molto sulla stesura dell'elaborato, in particolare se sono previste anche parti di carattere pratico. Tuttavia proveremo a darvi alcuni consigli efficaci di carattere generale per la corretta stesura dell'elaborato e la sua presentazione.