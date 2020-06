Elaborato maturità 2020 Meccanica e Meccatronica: tutti i consigli

Elaborato maturità 2020: le materie e le possibili domande

Disegno, progettazione e organizzazione industriale

Tecnologie meccaniche processo prodotto induttivo degli occhiali

Tecnologie meccaniche plasturgiche disegno organizzazione industriale

Impianti energetici, disegno e progettazione

Meccanica, macchina ed energia

Maturità 2020: la valutazione per l’elaborato di meccanica e meccatronica

Elaborato Maturità 2020 Meccanica e Meccatronica: consigli per svilupparlo e presentarlo

Svolgi l'elaborato con una scaletta chiara e dettagliata che preveda almeno 3 punti: un'introduzione, uno svolgimento e una conclusione.

Non improvvisare: prima di scrivere devi avere chiaro in testa tutti i punti che andrai a trattare, e come.

Non essere troppo conciso, né troppo prolisso: usa un italiano semplice e corretto e non trascurare i dettagli importanti.

Se necessario, usa i termini tecnici e scientifici adatti.

Rileggi il tuo elaborato: se hai dubbi sull'uso di termini o verbi, consulta il dizionario.

Qualora avessi dei dubbi, chiedi al tuo professore di spiegarti al meglio ciò che non hai capito, prima di scriverlo sull'elaborato!

Se il tuo elaborato prevede una parte pratica, assicurati di avere tutto il materiale con te il giorno della prova, e non lasciare niente al caso: esercitati più volte prima del giorno del maxi orale!

Studia il tuo elaborato e prepara un discorso di qualche minuto per presentarlo, se richiesto, alla commissione.

Preparati sui temi del tuo elaborato e sugli argomenti correlati, per essere pronto in caso di domande della commissione.

Per capire quali potrebbero essere le possibili domande sul tuo elaborato da parte del commissario interno, riprendi gli appunti presi in classe o durante la videolezione: ricordati che si tratta sempre del tuo prof, e se durante l'anno si è soffermato particolarmente su alcuni punti, probabilmente sarà perché li considera importanti!

Ormai tutti gli studenti lo sanno: entro il 13 giugno si dovrà consegnare l. Il giorno si avvicina e il tempo rimasto stringe. Per questo, Skuola.net vuole darvi tutte le migliori dritte per farlo in maniera corretta e veloce in queste ore. Se siete studenti dell’istituto tecnico ad indirizzo Meccanica e Meccatronica, siete nel posto giusto: qui scoprirete quali sono i consigli per svolgere un elaborato sulle materie d'indirizzo del vostro corso di studi.Come sapete, la discussioneaprirà il vostro. Questo vuol dire che la prima domanda che i professori vi faranno, sarà quella di illustrare l'argomento che vi è stato affidato e in che modo l'avete sviluppato.E' importante, oltre a focalizzarvi su quel preciso tema, prepararvi su tutte quelle nozioni e competenze correlate che potrebbero essere lo spunto per ulteriori domande di spiegazione e chiarimento su ciò che avete portato nell'elaborato. Le materie di indirizzo oggetto dell'elaborato sono quelle individuate lo scorso gennaio per la seconda prova (oggi annullata). Ecco quali sono:L'argomento delle materie d'indirizzo è stato scelto ed assegnato entro il 1 giugno dai professori e, come stabilito dall'ordinanza, dovrà essere consegnato entro il 13 giugno. L'elaborato non ha un vero e proprio voto, ma nella griglia di valutazione del maxi orale esiste la voce: "Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo" che contribuisce da un minimo di 1 a un massimo di 10 punti al voto finale.Anche se molto probabilmente l'argomento, soprattutto se di carattere pratico, influirà nettamente sulla stesura dell'elaborato, possiamo dare alcuni consigli validi nel caso dobbiate scrivere una vera e propria trattazione scritta: