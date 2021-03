I docenti italiani? Tra i più anziani d'Europa, precari e insoddisfatti dello stipendio

Circa 1 professore su 2 ha oltre 50 anni

La formazione iniziale dei docenti sta scomparendo

I nuovi insegnanti sono destinati al precariato

Le condizioni di lavoro non migliorano con l'età

Poco motivati perché insoddisfatti dallo stipendio

Formazione continua: c'è ma non si vede

Manca il confronto con le altre realtà

Con l', troppoper rispondere con prontezza alle sfide emerse nell'ultimo periodo ma, va detto, anche troppo(sia dal punto di vista formale che sostanziale).ritratti dall'ultimo rapporto diffuso dalla rete“Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being” che, analizzando la classe insegnante della scuola secondaria inferiore degli Stati membri dell'Unione Europea (ma lo studio comprende ancora pure il Regno Unito), vuole valutare l'impatto delle politiche nazionali sul comportamento di maestri e professori, fornendo spunti per lo sviluppo di future riforme.Leggi anche:In generale, in gran parte del 'sistema Europa' si riscontra una, che peggiora di anno in anno. Con settori d'insegnamento – su tutti quelli riconducibili alle cosiddette(scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e alle– che in una prospettiva di lungo termine accusano un pesante ritardo. Nei prossimi anni, infatti, molte cattedre rischiano di restare scoperte. Dipende soprattutto dal, che affligge la metà dei sistemi educativi analizzati. In, ad esempio, circae, dunque, è destinata ad andare in pensione nei prossimi 15 anni (è la fetta più consistente, ben più di quella compresa tra i 35 e i 49 anni). Di contro,(solo Grecia e Portogallo fanno peggio, rispettivamente con il 4,6% e il 3,4%).Questo quadro, tra l'altro, può dare anche l'idea di che tipo di sforzo abbiano fatto durante l'ultimo anno. Così poco a proprio agio, sia per ragioni anagrafiche che per abitudine, nel dialogare ad alti livelli con le nuove tecnologie. Ma, in realtà, il problema è più grande e parte da lontano. Dal momento della selezione e dell'ingresso dei docenti in servizio. La maggioranza dei sistemi educativi europei, compreso quello italiano, richiede una qualifica minima - equivalente alla nostra laurea magistrale - per l’accesso alla professione, una formazione professionale e, spesso, anche un periodo di pratica in classe. Proprio, però,: si va dal 50% delle ore dedicate alla formazione iniziale nel Belgio francese, in Irlanda e a Malta, al ben piùPer quanto riguarda, poi, la fase di avvio alla professione per i nuovi insegnanti (da noi chiamato 'anno di prova'), in questo periodo, in media in Europa. Potrebbe sembrare un controsenso ma, almeno in Italia, è facilmente spiegabile. Dipende dalle condizioni di lavoro a cui vengono sottoposti tantissimi giovani docenti. L'anno di prova, con la relativa formazione ad hoc per garantirsi la conferma in ruolo, è obbligatorio solo per chi ha un contratto a tempo indeterminato. Ma,, con contratti brevi e spesso non superiori a un anno. Qualcosa di simile avviene, ad esempio, in Spagna, Austria e Portogallo.E il precariato delle cattedre prosegue anche quando si sale d'età, a cui non sempre corrisponde una crescita professionale. In alcuni Paesi - l'Italia non sfugge -: in Portogallo il 41%, in Spagna il 39%, in Italia siamo al 32%. Da noi, in particolare, la discontinuità nel processo di reclutamento di docenti a tempo indeterminato, anche in seguito alle limitazioni della spesa pubblica degli anni passati, hanno spinto sempre più scuole ad assumere insegnanti con contratti a tempo determinato, a qualsiasi età. Ed è proprio questo uno dei pilastri di ogni sciopero del settore, come quelli che proseguono anche in tempi di didattica a distanza.Inevitabile che questa instabilità contrattuale si trasferisca anche sul piano economico. Altro elemento immancabile nelle proteste del comparto. Tra gli insegnanti europei, infatti,. Francia, Italia, Portogallo, Romania e Slovenia le nazioni in cui meno insegnanti si dicono appagati dal proprio salario., ad esempio,, che è circa il 50% in più dello stipendio iniziale. Negli stessi Paesi appena elencati, inoltre, negli ultimi dieci anni gli stipendi degli insegnanti hanno avuto aumenti molto limitati. Alla fine, solo in Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Inghilterra la percentuale di insegnanti soddisfatti, o molto soddisfatti, del loro stipendio è superiore al valore medio UE del 38%.Formazione carente, aggiornamento che latita, stipendi bassi: un mix esplosivo che finisce per scoraggiare i più, non permettendo di innovare la scuola dal basso. Spesso, come accaduto con la pandemia, i grandi cambiamenti vengono imposti dalle contingenze. Finendo per rendere palese quell'impreparazione di base che, in tempi normali, rimane solo sulla carta ma che, con l’emergenza, diventa evidente.per verificare lo stato di salute del sistema didattico. Visto che– assieme a Finlandia, Belgio fiammingo, Spagna, Francia, Cipro, Austria, Paesi Bassi, Portogallo –. I più virtuosi da questo punto di vista? I tre paesi baltici (Estonia, Lettonia, Lituania), diversi paesi dell’Europa dell’Est, l'Inghilterra e la Svezia.Infine un accenno alla, altro tassello che potrebbe aiutare i sistemi ad 'aprire la mente' verso modelli applicati con successo all'estero per provare a importarli nel proprio Paese. Anche questa, però, è carente:. Con, ancora una volta, l'Italia che compare nella lista degli stati - al pari di Belgio, Bulgaria, Croazia, Malta, Slovacchia, Inghilterra e Turchia - in cui la mobilità transnazionale degli insegnanti in servizio è inferiore alla media europea.