Maturità 2021, come vengono scelti i presidenti di commissione?

Maturità 2021: chi sono i presidenti esterni?

• I dirigenti scolastici che si trovano in condizione di disabilità e che sono beneficiari delle agevolazioni previste dall’articolo 33 della Legge 104/1992;

• I dirigenti scolastici alla guida di scuole secondarie di primo grado (scuole medie);

• I docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato da almeno dieci anni presso le scuole superiori e che si trovano nelle graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

• I docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato presso le scuole superiori che abbiano svolto nel corso dell’ultimo triennio un analogo incarico di presidente esterno;

• I docenti in servizio da almeno dieci anni con contratto a tempo indeterminato presso le scuole superiori, che nell’ultimo triennio siano stati collaboratori del dirigente scolastico;

• I docenti in servizio da almeno dieci anni con contratto a tempo indeterminato presso le superiori, in possesso del titolo di laurea quadriennale, specialistica o magistrale;

• I docenti in servizio da almeno dieci anni con contratto a tempo indeterminato presso le superiori;

• I dirigenti scolastici delle scuole superiori, a riposo da non più di tre anni;

• I dirigenti scolastici delle scuole medie, a riposo da non più di tre anni;

• I docenti di ruolo nelle scuole superiori, a riposo da non più di tre anni.

i docenti in servizio presso le scuole superiori con contratto di tipo part time: nel caso in cui fossero scelti, il trattamento economico sarebbe ricalcolato, solo per il periodo di svolgimento degli esami, secondo i criteri che regolano il tempo pieno.

• docenti tecnico-pratici, in servizio presso gli istituti tecnici con insegnamento autonomo o in compresenza

• docenti di sostegno in servizio presso le scuole superiori e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

• I docenti in servizio presso le scuole superiori che presentano condizioni di disabilità e beneficiano delle agevolazioni previste dall’articolo 33 della Legge 104/1992 ;

• I docenti di religione in servizio presso le scuole superiori statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.



Maturità 2021: chi non potrà essere presidente?

Maturità 2021: modalità e scadenze per presentare la domanda di presidente esterno

Tra le ordinanze dedicate alla Maturità 2021, pubblicate recentemente dal Ministero dell'Istruzione, quella relativa ai criteri e alla composizione delle commissioni d'esame, chiarisce quali sono le modalità di scelta e di assegnazione di ognuna. Per il secondo anno consecutivo infatti, a causa delle criticità provocate dalla pandemia ancora in corso, il Ministero dell'Istruzione ha stabilito che la commissione di esame dovrà essere composta solo da commissari interni. Ma come saranno scelti i presidenti esterni? L'ordinanza chiarisce chi dovrà o potrà inoltrare in modo facoltativo la domanda per rivestire tale ruolo. Tutti i dirigenti scolastici o i docenti che all'interno di esse abbiano luogo corsi di istruzione superiore, sono obbligati a presentare domanda di iscrizione all'elenco dei presidenti esterni per la Maturità 2021. Lo stesso obbligo è esteso anche a coloro che hanno già svolto in qualità di presidenti esterni, i dipendenti scolastici che rientrano fra le categorie indicate. Ovviamente l'ordinanza stabilisce anche chi non potrà partecipare, ad esempio non potranno partecipare i docenti già impegnati in commissione come commissari interni e i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza di questi docenti durante l'esame. Le domande di partecipazione in qualità di presidente esterno per la Maturità 2021 in partenza da mercoledì 16 giugno, potranno essere inoltrate online attraverso il portale Istanze Online. La domanda dovrà corredata di curriculum vitae, attraverso cui si richiederà l'assegnazione presso una provincia.