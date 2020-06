Elaborato maturità 2020 Istituto tecnico trasporti e logistica: consigli su come crearlo

Istituto tecnico trasporti e logistica: materie e argomenti elaborato di Maturità 2020

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Logistica

Logistica

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

Istituto tecnico Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Aeronautiche

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo

Istituto tecnico Trasporti e Logistica articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Navali

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo

Meccanica e macchine

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - opzione Conduzione del mezzo Aereo

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - Conduzione del mezzo navale

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale

Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo - opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi

Meccanica e macchine.

Come scrivere l’elaborato di trasporti e logistica Maturità 2020

Ci stiamo avvicinando sempre più allae al suo inizio, fissato per il giorno 17 giugno 2020, data in cui inizieranno i. L’sarà un elemento essenziale e centrale e dovrai prepararti al meglio per affrontarlo nel modo giusto. Come mai? Perché con le due prove scritte fuori gioco, sarà l’orale l’unica prova che dovrai superare, e varrà la bellezza di 40 punti su un totale di 100, i restanti 60 invece, sono stati assegnati ai crediti accumulati nel corso degli ultimi tre anni.All’interno dell’orale si svilupperanno 5 momenti ben differenti, il primo dei quali riguarderàredatto da te su un argomento scelto dal tuo docente di una delle: ma come prepararlo al meglio se si frequenta? Scopriamolo insieme.è stato concepito come, che a causa del covid-19 è stata annullata. Sarà quindi unche sceglierà per te il tuo docente, all’interno del programma che hai svolto durante l’ultimo anno. Ma affrettati, il tempo infatti è agli sgoccioli: dovrai. Ma su quali materie dovrai scriverlo? Ovviamente sulle materie di indirizzo, esi divide in tantissime articolazioni e opzioni, vediamo quindi tutte lVisto che questo, basato sugli argomenti delleche ti verranno assegnati dal tuo docente di riferimento, dovrà sostituire al meglio la valutazione delle conoscenze che prima era compito della seconda prova scritta accertare, anchedovrà essere composto da più parti, come è stata da sempre strutturata, formata da una prima parte teorica e una seconda parte più pratica dove mettere in gioco le tue competenze con esercizi e formule.Tuttavia,dovrà comunque essere scritto in, cercando di fare attenzione a costruire unanella quale già dovrai avere in mente le tre classiche fasi distinte tipiche di ogni testo scritto:, dove andrai a presentare l’argomento del quale dovrai trattare,, dove dovrai portare avanti e spiegare le tue tesi, e presentare i tuoi approfondimenti sul tema, e infine una, dove potrai fare il punto di dell’elaborato nella sua pienezza. In seguito, metti in ordine tutti i materiali di cui avrai bisogno per redigere l’elaborato e infine inizia a scrivere senza fretta o ansia. Ricordati dopo ogni paragrafo diciò che hai prodotto, per renderti conto se tutte le varie parti legano tra loro, così da poter intervenire per fare tutti gli aggiustamenti necessari. Tieni presente comunque che la scadenza per poter inviare gli elaborati finiti sta arrivando: il tuo testo dovrà arrivare nelle mani della Commissione d’esame entro e non oltre il 13 giugno. Dunque in queste ultime ore cerca di dare uno sguardo oggettivo a ciò che hai scritto e aggiusta ciò che non ti convince.