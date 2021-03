Ritorno a scuola dopo Pasqua: la metà di docenti e genitori è contraria

Genitori e docenti contrari al ritorno a scuola: c'è paura del contagio

"Se la situazione epidemiologica lo permette cominceremo a riaprire la scuola in primis, con le primarie e l’infanzia anche nelle zone rosse, allo scadere delle attuali restrizioni, speriamo subito dopo Pasqua". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi sulla questione, ancora molto dibattuta,. Abbiamo visto, negli ultimi mesi, susseguirsi gli appelli e le proteste da parte del mondo della scuola perché gli istituti accolgano di nuovo gli alunni.Ma una più silenziosa, non piccola, fetta di insegnanti e genitori è ancora titubante sulla questione. Anzi, preferirebbe continuare a fare i conti con la Dad piuttosto che esporsi al. A dirlo, un sondaggio di Tecnica della Scuola su 10.094 lettori:. C'è comunque un 33% che si è detto favorevole al riavvio in presenza di tutti gli studenti e un 17% che lo considera attuabile solo per infanzia e primaria.Leggi anche:Più della metà dei partecipanti al sondaggio è composto da genitori, considerando anche che una parte ricopre anche il doppio ruolo padre-madre assieme a quello di insegnante. Mentre i docenti hanno rappresentato circa il 45% dei rispondenti, una quota distribuita equamente tra tutto lo stivale. Ma quali sono i motivi dell'incertezza dimostrata su questo argomento? Probabilmente, oltre al timore del contagio, c'è la questione vaccini. Perché, secondo il sondaggio,. Il 10%, invece, non ha intenzione di vaccinarsi, contro un 30% di utenti che hanno già prestato il braccio al vaccino AstraZeneca. Secondo quanto afferma Tecnica della Scuola, per quanto riguarda i solila quota di chi è ancora in attesa del vaccino. Ma evidentemente non è ancora abbastanza per rasserenare chi lavora in prima linea nel mondo della scuola.