Coronavirus: come cambierà la Maturità 2020, le risposte alle domande frequenti

Maturità 2020: tutti ammessi, ma saranno anche tutti promossi?

Come sarà la Commissione di Maturità?

Tornerà la tesina di maturità?

Come saranno le prove della Maturità 2020 se si torna a scuola entro il 18 maggio?

Come sarà la maturità 2020 se non si tornerà a scuola? E cos'è il maxi orale?

Come funzionerà la maturità per i privatisti?

Il, rilasciato dal Consiglio dei Ministri durante la giornata di lunedì 6 aprile, ha al suo internoche si stanno ponendo in queste ore i, che tra pochi mesi saranno chiamati ad affrontare l’esame di, nonostante lo stato emergenziale nel quale versa ancora oggi l’Italia. Quindi, avendo visionato il Decreto, ora proveremo a rispondere alleLe domande che in queste ore stanno consumando i maturandi sono davvero tante, noi proveremo aIniziamo subito con una delle domande principali: saranno ammessi tutti all’esame di Maturità 2020? La risposta è, secondo il Decreto ora è ufficiale:, a prescindere da voti e da requisiti d'esame. Inoltre, per la questione crediti, il Decreto indica che “i crediti di accesso relativi alla classe V e il voto finale saranno comunque basati sull’impegno di tutto l’anno.”Tuttavia, tornando a parlare delle ammissioni,, infatti è possibile che un candidato sia ritenuto insufficiente dalla commissione, e che quindi vengadopo aver sostenuto la Maturità 2020. Insomma: durante l’esame di Stato 2020Allora in merito allala Ministra Azzolina era già intervenuta qualche settimana fa e aveva anticipato ciò che poi è stato reso ufficiale nel Decreto Scuola:alla classe, con l’unica eccezione del, che saràInvece, per quanto riguarda i moltissimi dubbi sulla presenza o meno delladi Maturità, attualmente. Ad oggi infatti l' esame orale parte con un(ma senza le buste), per poi passare alla presentazione delle attività (effettivamente) svolte durante l'alternanza e durante cittadinanza e costituzione. Tuttaviaa seconda degli scenari che si prospettano sul ritorno a scuola (se si tornerà o meno entro il 18 maggio); si aspettano quindi nuove dal MI.Per quanto riguarda le prove vere e proprie il decreto indicadistinti da mettere in pratica. Se gli studenti potranno rientrare a scuola, ci sarà un esame formato da unadi Italiano, preparata dal, a cui seguirà una, che sarà predisposta dalle, e poi chiuderà l’esame, che non dovrebbe presentare grandi cambiamenti rispetto a quanto stabilito ad oggi: si tratterà, se non ci saranno altre modifiche, di un colloquio a partire da spunti della commissione (senza buste), si toccheranno le attività svolte durante alternanza (se svolte) e cittadinanza e costituzione, per finire col commento delle prove scritte.Se invece, è previsto il, che avrà quindi come valenza ben. E quindi molti si sono chiesti anche: come sarà strutturato questo maxi orale che avrà un peso così grande? Purtroppo, tuttavia andrebbe a sostituire le prove scritte e avrà la funzione di valutare in maniera completa e congrua il candidato, anche per via telematica se non fosse possibile farlo in presenza. Arriveranno comunque nuovi dettagli dal MI.Questo, ma non spiega ancora nello specifico quali: quindi dobbiamo aspettare il Ministero dell'Istruzione, che presto stabilirà e comunicherà altri dettagli.