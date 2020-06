Maturità 2020, le otto competenze chiave di cittadinanza e costituzione: quali sono

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Competenze scientifiche

Competenza digitale

Competenza personale e sociale

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

L’Unione Europea ha riconosciuto. Queste si riferiscono aidi ciascuna persona: quello culturale, quello sociale e quello umano. Non è specificato tra loro alcun tipo di ordine o gerarchia in quantoCurioso di conoscerle? Cosa aspetti, leggi il nostro articolo e scopri se le possiedi!Questo tipo di competenza si basa sulla capacità di, avendo la capacità di adattare il proprio registro in base al tipo di commissione e/o di contesto che si ha davanti. In questo “gruppo” di capacità rientra anche quella di sapere compiere una valutazione razionale e oggettiva del vero da parte dello studente.In un Mondo ogni giorno più globalizzato e connesso, è di vitale importanzadiverse dalla propria, sia nello scritto che nel parlato. Ma per competenza multilinguistica non si intende solo questo: si tratta anche diLe competenze scientifiche possono essere suddivise in due macro-gruppi: quelle matematiche, con cui ci si riferisce, necessarie per risolvere problemi legati alla quotidianità, e quelle legate alla scienza e all’ingegneria.Se il mondo di oggi è già altamente tecnologico e digitalizzato, è inevitabile che quello futuro lo sarà a maggior ragione. Per questo motivo, questo tipo di competenza è assolutamente necessaria, in special modo per chi si affaccia sul mondo del lavoro. Per l’Unione Europea, infatti,è riconosciuta come essenziale e da acquisire al traguardo della maturità . I temi principali in questo senso sono quindi(documenti PowerPoint, Word…).Questa importante competenza prevede che la persona debba possedere autocontrollo per potersi organizzare e anche per poterQuesto è un punto fondamentale nella lista stilata dall’Unione Europea. Riveste infatti una grande importanza ladello studente che, raggiunta la maturità, è ormai un cittadino a tutti gli effetti, potendo anche votare. Queste competenze sono viste comee poter adempiere al proprio dovere di cittadino in modo responsabile.Una delle qualità fondamentali che fanno parte di questo gruppo è il cosiddetto, ossia la capacità di trovare soluzioni valide a problemi di qualsiasi tipo.Lo studente deve disporre degli strumenti adatti affinché possa cogliere la bellezza in ciò che ha davanti, in particolare deve essere in grado di: opere architettoniche, artistiche, bellezze naturali e così procedendo.