Maturità 2020, il Presidente della Repubblica: cosa sapere per Cittadinanza e Costituzione

Presidente della Repubblica: come viene eletto

Cosa fa il Presidente della Repubblica e quali sono i suoi compiti?

Presidente della Repubblica in relazione al potere legislativo : indica le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione quando terminano le elezioni. Può inviare messaggi alle Camere e autorizzarne - tramite decreto - la presentazione al Parlamento dei disegni di legge del governo. Una volta approvate dalle Camere, è compito del Presidente della Repubblica promulgare le leggi e renderle esecutorie. A lui anche il potere di sciogliere entrambe le Camere o una sola di essere (tranne negli ultimi sei mesi di mandato). Nomina cinque senatori a vita e indice referendum abrogativi e costituzionali.

Sergio Mattarella. Lo abbiamo sentito nominare spesso in questo periodo di crisi, in generale, questa è la carica più importante perché il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione italiana. Quali sono i poteri del Presidente della Repubblica e come viene eletto? Facciamo una panoramica su questa figura utile per rispondere a una delle eventuali domande di educazione civica. Ci pensa il Parlamento in seduta comune integrati dai delegati delle Regioni, ovvero tre consiglieri per regione ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne nomina soltanto uno. Rimane in carica per un periodo di sette anni - detto mandato - e chiunque abbia cittadinanza italiana, abbia compiuto cinquant'anni e goda di tutti i diritti civili e politici può essere eletto. Come già accennato, la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale. Il Presidente della Repubblica, come sancito dalla Costituzione, è al di fuori dei tre poteri fondamentali dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario). In relazione a questi poteri il Presidente della Repubblica svolge importanti funzioni. Il Quirinale ha il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione e quello di intervenire quando le regole non vengono rispettate. Vediamo allora i poteri di questa figura in relazione agli altri: