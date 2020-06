Maxi orale di Maturità: trucchi per ripassare l'intero programma in poco tempo

Mai studiare a memoria

Ricorda le parole chiave

Ripassa su sintesi, appunti e mappe mentali

Un'esposizione chiara alla base di un buon orale

Il tempo del riposo

L’esame si avvicina e non fai altro che ripeterti che ormai ciò che è fatto, è fatto? Sbagliato!! Il ripasso infatti è parte integrante della tua preparazione, non secondario poiché saltare questo passaggio non renderebbe le informazioni che hai studiato immediatamente disponibili.Vediamo quindiDopo tutti questi anni a scuola, ti sarai sicuramente accorto che un buon metodo di studio non prevede la ripetizione mnemonica dei programmi.è molto più utile e costruttivo così come usare leper appuntare schematicamente i concetti da ricordare. Se non hai ancora fatto queste cose, ti rimane comunque un po’ di tempo per selezionare e memorizzare le informazioni più importanti di ciascuna materia.Le parole chiave sono sempre fondamentali! Tutte le tecniche di memoria prevedono. Se hai studiato, e quindi hai già scremato le informazioni utili da quelle accessorie, ti basterà affidarti a quelle semplici parole o concetti chiave per iniziare a parlare con disinvoltura davanti ai commissari.Non c'è tempo per uno studio approfondito. Ti serve una chiara visione di insieme che è possibile avere ripassando su appunti, schemi e le famose "sintesi" dei libri. Stavolta ti è concesso usare i capitoli dei libri il meno possibile: possono tornare utili in caso di approfondimento e lacune precise.Un altro elemento fondamentale del ripasso consiste nellaUn’esposizione orale chiara e fluente contribuisce infatti in modo sostanziale all’impressione dei commissari riguardo la tua preparazione. Non è tanto importante fissarsi sui termini esatti quanto invece inserire le parole in un discorso chiaro per trattare un argomento.potrebbe inoltre permetterti di controllare la postura, i gesti, la mimica facciale.Se hai studiato veramente,, come fanno gli sportivi prima di una gara. Se nei giorni precedenti hai studiato bene, il giorno prima dell'esame ti basterà un ripasso generale e una lettura all'elaborato e alla relazione sul PCTO. Prepara ciò che ti serve per il giorno dopo in modo da non rischiare di fare tardi. Il resto del tempo, va usato per tenere sotto controllo l’ansia da prestazione, quella cosa indesiderata che se facesse capolino durante l’esame non sarebbe certo di aiuto!