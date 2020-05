Maxi orale maturità 2020: come parlare in pubblico con più sicurezza

Maturità 2020, come parlare meglio in pubblico

1. Ripetere ad alta voce

2. Ripetere con qualcuno

3. Allenare la propria memoria fotografica

4. Mostrarsi sicuri di sé

5. Non arrendersi mai

Capita spesso di bloccarsi durante un'interrogazione e non riuscire a esprimersi in modo corretto anche dopo aver studiato molto. Anche se l'agitazione può fare brutti scherzi anche ai più preparati, non per questo bisogna arrendersi e ammutolirsi del tutto di fronte alle altre domande, soprattutto se poi questaLa prova orale solitamente rappresenta l'ultimo grande scoglio prima della fine della Maturità e per questo è da sempre molto temuta da tutti gli studenti. Quest'anno poi appare maggiormente minacciosa a causa della pandemia che inevitabilmente avrà ripercussioni, più o meno consistenti, anche sulle modalità di svolgimento dell'esame di Maturità 2020 . Da quandoè diventata una realtà anche in Italia infatti, il Ministero dell'Istruzione si trova impegnato a formulare. Come annunciato dalla Ministra Azzolina infatti, ciò che dovranno sostenere tutti i maturandi italiani sarà, molto probabilmente da sostenere a scuola fisicamente davanti alla commissione.Per questo è opportuno che tutti i maturandi prestino attenzione alla cura dell'esposizione che è sicuramente un elemento migliorabile con un po' di esercizio e di attenzione. Il modo in cui ognuno parla infatti influisce sull'impressione che si dà all'interlocutore: per questo, sostenere un discorso fluido anche se con qualche imperfezione, è preferibile del fornire informazioni scollegate fra loro che fanno perdere facilmente il filo del discorso.Vediamo quindi qualche consiglio per migliorare laL’esercizio più pratico e utile per migliorare la capacità di elaborare un discorso, è quello di. Ascoltare le vostre parole mentre ripassate vi permetterà di rendervi conto degli errori che commettete e delle frasi che stonano rispetto al discorso generale. In questo modo, diminuirete anche quegli spiacevoli interiezioni come “ehm” o “cioè”. Cominciate a usare questa tecnica e vi accorgerete subito del risultato...funziona anche se ripetete a mente!Ripetere ad alta voce però non basta: se ripasserete di fronte a qualcuno invece, simulerete anche la componente “ansia” causata dal dover. Inoltre la persona che sceglierete potrà correggervi quando sbagliate in automatico, senza che vi ci soffermiate voi distraendovi dal discorso. Questo modo di ripetere può essere utile quando già avete ripassato un po’ di volte e siete pronti a mettervi alla prova.Mentre siete sotto esame, è molto più facile ricordare una foto che una data. Per questo motivo nella fase di studio, cercate di. Questo vi aiuterà molto nel caso aveste dei vuoti di memoria durante l'orale. Cominciate quindi ad allenare la vostra memoria fotografica. Se vi dimostrate insicuri e nervosi, la sensazione che arriverà alla commissione è quella che non avete studiato abbastanza e avete paura di affrontare le domande. Senza peccare di presunzione, ogni tanto un po’ di sfacciataggine ci vuole! Quindi, su con la schiena, stampate su un bel sorriso sul volto e mostratevi sicuri e intraprendenti!E’ sempre importante, anche in un esame orale : se non sapete la risposta ad una domanda, non importa! E’ normale non ricordare tutto, e i professori lo sanno bene. Se vi capita di avere un vuoto, andate comunque avanti: non soffermatevi troppo sul quella specifica cosa o rischierete di perdere il filo di tutto discorso.