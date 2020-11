Maturità 2021, educazione civica sarà chiesta all’orale?

Maturità 2021, prova orale: il ritorno dell’Educazione Civica

Ilha da poco diffuso le prime notizie riguardanti la, fissando la data di inizio a, giorno in cui si svolgerà, seguita dallache avrà luogo. Dopo le due prove scritte,secondo un calendario che vedràGuarda anche:Come si svolgerà l’esame orale di Maturità 2021? L’ultima prova che tradizionalmente costituisce l’ Esame di Stato 2021, quella orale, sembra che nella struttura ricalcherà quella della scorsa Maturità 2020 Ildurerà infatticomplessivi e non sarà vincolato al temuto sistema delle buste. Come lo scorso anno infatti si tratterà diche comprenderà i programmi svolti nell’ultimo anno in tutte le materie oggetto di esame, a partire da uno spunto offerto dalla commissione. Dopo aver spiegato la propria esperienza di alternanza scuola-lavoro, il candidato dovrà inoltre rispondere ad, la cosiddetta, per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito ella materia., come è accaduto già anche nella scorsa Maturità 2020. A ribadirlo è infatti, citata anche da Orizzonte scuola, che conferma: “L’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel documento del 15 maggio, sul quale si basa il colloquio; pertanto,. Indicazioni più dettagliate saranno comunque fornite con il, che disciplina annualmente proprio le modalità organizzative del colloquio”.