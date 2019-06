Maturità 2019, buste orale: un commissario per ogni studente

• Sorteggio fra una terna di buste: la prova orale ha inizio con la scelta di una busta che all’interno avrà uno spunto (testi, documenti, tabelle di dati,progetti, problemi specifici per l’indirizzo di studi) da cui il candidato dovrà partire per costruire un discorso interdisciplinare e coerente fra le varie materie.

• L’esposizione dell’elaborato multimediale della propria esperienza scuola-lavoro e delle competenze trasversali acquisite;

• Domande per verificare la conoscenza delle nozioni di ‘Cittadinanza e Costituzione’ sulla base dei programmi svolti durante l’anno.

• Visualizzazione e commento delle prove scritte corrette.



Maturità, un commissario assegnato a ogni studente per le buste all’orale

Dopo qualche giorno dalla fine degli scritti per tutti i maturandi inizieranno i temuti orali.Quest’anno infatti anche il colloquio orale ha subito modifiche sostanziali a partire dall’, sostituita dal sistema deldal contenuto ignoto e opportunamente chiuse.Il colloquio si svolgerà secondo diverse fasi:Guarda anche:Lasarà ‘’ ovvero composta daa cui si aggiungeOgni commissario è autorizzato a condurre il colloquio relativamente alle. Questo significa ad esempio che, nel liceo classico, il docente di italiano esterno, se abilitato anche in latino e greco, può comunque intervenire anche in quelle materie, sebbene siano affidate ad un altro docente.Come sottolineato da Orizzonte Scuola, nei corsi di formazione per i Presidenti di commissione realizzati dal Miur è trapelato un indizio fondamentale sull'orale. Al momento del sorteggio delle buste, ci sarà uno in particolare tra i sei docenti di commissione a condurre per primo il discorso, stabilito in precedenza per ogni studente., collaborando in modo collegiale,, tenendo comunque presente che non si tratta di una serie di interrogazioni ma soltanto di un colloquio multidisciplinare.