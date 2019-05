Commissioni maturità 2019: il motore di ricerca miur dei commissari esterni

Commissari esterni 2019, che incubo. Tra non molto, in vista dell' esame di maturità 2019, si conosceranno i loro nomi. Il periodo infatti sarà probabilmente tra la fine di maggio e i primi di giugno. Ma chi di voi sapeva che il Miur mette a disposizione un motore di ricerca per trovare le liste dei commissari esterni? Dopotutto chi non è curioso di saper di più su loro, dato che avranno voce in capitolo su molti aspetti della maturità 2019.

Come trovare il motore di ricerca del Miur dei commissari esterni Come comportarsi non appena saranno noti i commissari esterni maturità 2019 è semplice. Basterà andare sul sito del Miur e recuperare i nominativi dei membri in questione. La procedura da seguire è questa:



- Digitate sulla url la pagina web http://www.istruzione.it/esame_di_stato - Cliccate sul riquadro dedicato all' esame di Stato secondo ciclo, proprio quello che dovete sostenere voi- Successivamente andate su "Cerca la commissione". Non è possibile farlo già da ora perché il servizio non è attivo. Si sbloccherà quando saranno pubblici i

I commissari esterni potrebbero rinunciare

Non appena i nomi deisaranno noti, non dimenticate che passerà del tempo prima che avverrà l'effettiva assegnazione dei ruoli. Quindi, un conto è l'annuncio un altro è il compito definitivo. Questo perché i professori hanno facoltà di rinuncia. Quindi, fate un controllo anche nei giorni a seguire per essere certi che i commissari esterni saranno proprio loro.

Commissari esterni su Facebook Da quando saprete i loro nomi potrete avere molte altre informazioni aggiuntive. Per esempio se sono professori esigenti, il loro criterio di valutazione, lo stile o quali sono gli argomenti preferiti. Per sapere questi dettagli, dovrete cercare i commissari esterni 2019 su Facebook, e iscrivervi al gruppo di Skuola.net dedicato alla vostra città per scambiarvi opinioni e pareri con alunni e maturandi che, come voi, affronteranno l'esame di stato.

