Commissari esterni maturità 2019 Lombardia: come sapere le commissioni

Il motore di ricerca Miur delle commissioni

Come trovare i prof una volta scoperti i nomi?

Se siete maturandi lombardi e siete in ansia per la comunicazione da parte del Miur per quanto riguarda l'uscita dei commissari esterni , vi trovate nel posto giusto. L'attesa è quasi finita, e la prima settimana di giugno in cui sono attesi gli elenchi è ormai alle porte! Nei prossimi paragrafi spiegheremo come e dove trovare le liste appena saranno pubblicate.Una volta che le liste verranno pubblicate, saranno consultabili sul motore di ricerca 'Cerca la commissione' nella sezione Esami di stato nel sito del Miur Da questa pagina sarete in grado di compiere una ricerca specifica in base alla vostra città e alla vostra scuola. Bastano pochi minuti e avrete tutto quello che vi serve sottomano.Guarda anche:E ora che so i nomi che faccio? Questa è una domanda frequente tra gli studenti. A questo punto possono cominciare le ricerche che nemmeno l'FBI! Se i professori che vi sono toccati in sorte non sono molto social, potete sempre rintracciare i loro studenti e chiedere informazioni su che tipi di prof sono e su quali argomenti si concentrano maggiormente. Tenete a mente che ogni informazione potrebbe esservi utile per affrontare il vostro esame in tranquillità, quindi chiedete qualunque cosa vi viene in mente!