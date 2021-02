Maturità 2021: commissione d'esame, come è composta

Maturità 2021: come sarà composta la commissione d’esame?

Commissione Maturità 2021: come verrà formata?

Quando si riunirà la commissione d’esame?

La Maturità 2021 si sta lentamente avvicinando e dunque l’ansia dei maturandi sta inevitabilmente lievitando. I ragazzi stanno infatti ancora cercando di capire come funzionerà l’ esame di Stato di quest’anno, il secondo che si svolge durante la pandemia di Covid-19, e uno degli aspetti più importanti di ogni Maturità è senza dubbioScopriamo quindi come sarà composta la Commissione della Maturità 2021.Analogamente alla scorso anno, la commissione di Maturità 2021 sarà formata da membri interni anziché essere mista. Dunque, se solitamente la commissione, negli anni precedenti alla pandemia, era formata da 3 membri interni e 3 esterni più un presidente di commissione sempre esterno, quest’anno: sarannoe solamenteMa come verrà composta esattamente?Quindi, una volta chiarite le figure all’interno della Commissione di Maturità 2021, interessante è poi capire. Ebbene, da quanto riportato da OrizzonteScuola , può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa. Ma come si scelgono le materie? Dovrà sempre essere assicurata. Inoltre va sottolineato come il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di sottocommissionie appartenenti alla stessa commissione, in modo da consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato.Inoltre, sempre da quanto riportato da OrizzonteScuola in attesa dell’ordinanza, visto che la sessione d’esame con i colloqui orali, secondo quanto già anticipato dal Ministero dell’Istruzione, inizierà il 16 giugno,Cosa accadrà in questa prima riunione? Durante la seduta preliminare verranno individuate: quindi dovrà essere scelto quale delle due sottocommissioni inizierà per prima i colloqui, l’ordine tra candidati esterni ed interni, e il calendario di convocazione dei candidati in base alla lettera estratta per sorteggio. Sempre in questa prima riunione verrà poi scelto, per ogni sottocommissione, un docente “” e un docente “”. Inoltre si stabilirà anche, già secondo disposizioni dello scorso anno e degli anni precedenti, il numero massimo di candidati al giorno dovrebbe essere 5. Tuttavia considerate le operazioni di pulizia dei locali tra un colloquio e l’altro, la possibilità di poter mettere a proprio agio lo studente, sono state molte le commissione che lo scorso anno hanno optato per 4 studenti a giornata. Ma, il Ministero indicherà anche quest’anno solo