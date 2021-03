Maturità 2021, come vengono scelti i commissari?

Maturità 2021: la scelta dei sei commissari interni

Maturità 2021: le scadenze per la formazione dei commissari

Mancano poco più di tre mesi all’inizio della. Come noto, l’e le relative disposizioni governative anti-Covid hanno spinto ila cambiare le modalità d’esame, riducendo l’ esame di Stato ad un solo. Come lo scorso anno, gli studenti dovranno dunque recarsi a scuola e sostenere la prova di fronte aidelle materie d’esame e al soloMa come vengono scelti i? Ecco l’ordinanza ministeriale.Non ci sono più dubbi sulla: ilha da poco pubblicato l’ordinanza che regola gli, riconfermando le novità introdotte lo scorso anno dopo l’. Come anticipato, i maturandi dovranno sostenere un– della durata di circa 60 minuti e costituito da quattro momenti specifici – alla presenza deidelle materie d’esame e del solo. Dasono anche arrivate indicazioni precise per la scelta deie in particolare dei criteri che il consiglio di classe dovrà tenere presenti durante la loro designazione. Vediamoli insieme.Guarda il video suCome riportato su Orizzonte Scuola , ilha anche reso noto ildel procedimento di formazione delle. Entro il 31 marzo le istituzioni scolastiche dovranno compilare leda far monitorare e verificare agli Ambiti territoriali provinciali. In questo modo. il termine per la designazione deida parte dei consigli di classe è fissato al. Ecco nel dettaglio tutte leper la formazione dei commissari.