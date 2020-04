Maturità 2020: trucchi per ingraziarsi i commissari interni

5. Segui attivamente le lezioni online

4. Mostrati disponibile ad aiutare il docente

3. Approfondisci in modo autonomo

2. Non dimenticare di recuperare le lacune

1. Studia e ripassa sempre!

Lasarà composta interamente da. Se da un lato questa novità è sicuramente vantaggiosa, dall’altro invece, potrebbe costituire un elemento di preoccupazione, capita spesso infatti di non avere un buon rapporto con tutti i professori. Come fare in questi casi per appianare ogni divergenza? Ecco alcuni piccoli ma importanti accorgimenti per dare, compresi quelli più rigidi e bacchettoni.Guarda anche:Partecipare con costanza e in modo attivo alle lezioni è sicuramente un fattore importante non solo per la buona riuscita dell’Esame ma anche per la votazione conclusiva dell’anno scolastico. Mostrarsi interessati alla lezione, attraverso, fa percepire al docente attenzione e partecipazione nellaNon sempre i docenti hanno dimestichezza con la tecnologia e le varie piattaforme, per questopotrebbe rivelarsi un punto a favore. Pronto a calarti nei panni di un tecnico informatico?Non aspettare sempre che sia il docente ad assegnare compiti e ricerche varie, approfondisci lo studio in modo autonomo con collegamenti intelligenti. In questo modo, darai l’impressione di non aver studiato in modo passivo o peggio, a memoria, ma dimostrerairiguardo ad un determinato argomento.Un buon modo per non farsi trovare impreparati dal professore inoltre è quello dipoiché è possibile incorrere proprio in quegli argomenti in sede di Esame di Stato . È meglio dunque non rischiare e impegnarsi invece aAl di là di ogni accorgimento che è possibile attuare, la cosa più importante rimane sempre e solo una:nonostante la quarantena e l’incertezza generale. Uno degli errori più frequenti fra gli studenti è quello di avanzare nello studio lasciando indietro gli argomenti più vecchi come quelli affrontati a inizio anno. L’esame però, è bene ricordarlo, verte sul programma intero di tutte le materie, per questo è doveroso dedicare sempre del tempo al ripasso degli argomenti affrontati nel primo quadrimestre. In questo modo potrai ricordare tutto e fare anche molteplici riferimenti all’interno della materia stessa sorprendendo in positivo il tuo docente. Il ruolo dei professori in sede di esame sarà, infatti, quello di verificare non solo la tua preparazione generale ma anche la capacità di muoverti liberamente fra le materie attraverso collegamenti interdisciplinari pertinenti.