Commissari esterni maturità 2019 ragioneria - tecnico AFM: nomi e materia

Commissari esterni maturità 2019 ragioneria: le materie

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing

Diritto

Lingua Inglese

Economia aziendale



Indirizzo amministrazione finanza marketing art."relazioni internazionali per il marketing"

Lingua e Letteratura Italiana

Seconda Lingua Comunitaria

Diritto



Indirizzo amministrazione finanza marketing art. Sistemi Informativi Aziendali

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Matematica

Lo scorso 18 gennaio il Miur ha comunicato le materie sulle quali i commissari esterni saranno tenuti a giudicare gli studenti che, tra meno di un mese, si apprestano ad affrontare l'esame di maturità. Il Miur, infatti, prima della pubblicazione degli elenchi, li consegna proprio alle segreterie dei vari istituti.