Commissari esterni maturità 2019: nomi, domande e novità dal Miur

Commissione Maturità 2019: il numero dei membri

Commissione Maturità 2019: su cosa possono interrogare i commissari

Commissione Maturità 2019: quando escono i nomi dei commissari esterni

Manca ormai davvero poco alla Maturità 2019 , che inizierà il prossimo 19 giugno, e ancora meno all’Saranno proprio loro, assieme ai membri interni della commissione, a valutare le prove dei maturandi. Nonostante l’importanza che il loro ruolo ha all’interno dell’ esame di Stato , a pochi giorni dall’esame di StatoProprio per questo motivo, noi di Skuola.net abbiamo deciso di fare un piccolo recap a riguardo!In totaleben 7 membri:scelti dal consiglio di classe che la comunicazione del Miur sulle materie affidate ai commissari esterni selezionati dal Miuranche lui esterno e indicato dal Ministero dell’istruzioneMolti gli studenti che si stanno chiedendo su cosa potranno focalizzarsi lee se ci sono degli ambiti o materie off limits. Per tutti i membri, siano essi interni o esterni, vale la medesima regola: ogni docente può interrogare(il commissario esterno di italiano, ad esempio, potrà fare domande solo di italiano, se però ha anche l’abilitazione in latino potrà decidere di sondare le conoscenze dei ragazzi anche in questa materia).A creare ansia nei maturandi non è solo l’avvicinarsi della prima prova, ma anche l’incognita dei commissari esterni. II nomi dei tanto temuti commissari esterni verranno resi noti infatti il 3 giugno, quando saranno pubblicati online sul sito del Miur . In questa data i maturandi potranno conoscere i nomi dei commissari esterni e quello del Presidente della commissione. Ma chi vorrà scoprirli in anticipo, potrà richiederli alla propria segreteria scolastica, che ha accesso alle liste a partire dal 31 maggio.