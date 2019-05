Commissione maturità 2019 ed esame orale, cosa sapere sui commissari esterni

Esame orale maturità 2019 e la commissione

La valutazione dell'esame orale 2019 della commissione

Cosa possono chiedere i commissari esterni all'orale?

Ci siamo. Una volta che avrete sorpassato lo scoglio degli scritti ecco che si presenta il momento finale: l'. Come anche molti professori ci tengono a sottolineare, si tratta di un colloquio ampio davanti alla commissione, formata da 3 membri interni più 3 commissari esterni e un presidente. L'ideale, per non farsi prendere dal panico, è pensare che sia una semplice interrogazione come quelle affrontate durante l'anno scolastico. Detto ciò, sapete per filo e per segno chesvolge la? Ecco una guida completa.Per tutti gliil procedimento dell'orale seguuirà una linea diversa da quest'anno rispetto agli scorsi a causa delle numerose riforme che hanno rivoluzionato il nuovo Esame di Stato . Si partirà infatti dalcontenente materiale che offrirà lo spunto per creare. Il meccanismo delle buste sostituisce quindi la vecchia tesina con il medesimo scopo di collegamenti fra le diverse discipline, con la differenza che non potranno essere preparati prima dato che i documenti nelle buste rimarranno ignoti fino alla loro apertura. La commissione è comunque libera di farecontenuti nelle buste, anche perché difficilmente tutte le materie saranno appunto collegabili. Seguiranno poi lesulla base dei programmi svolti esvolta da ogni studente nel corso del triennio. L'ultimo momento è rappresentato dalla. Quindi i professori, sia esterni che interni, vi spiegheranno gli errori e potrebbero fare qualche quesito in merito. Non è proprio finita qui, perché c'è anche la verifica dellaGuarda anche:Come verrà valutata l'esposizione dei candidati della? Ovviamente rispondere brillantemente alle domande e fare un bel discorso interdisciplinare sono punti a vostro favore, oltre che rispondere correttamente e senza tentennamenti alle domande di educazione civica. I commissari stanno ben attenti a quanti collegamenti sapete fare, se usate un buon lessico e se sapete approfondire il tutto. E il voto? I professori avranno a disposizione per ciascuno un punteggio massimo di(la sufficienza è fissata a 12), e la decisione sulla valutazione deve essere concordata tra tutti i commissari. Oltre a questi ci sono, destinati ai più meritevoli.Fermo restando che allaavrete a che fare con una interrogazione su tutto il programma di quinta, lo svolgimento del colloquio dipende da tante cose. La regola principale, che dovete tenere bene a mente, è che ogni commissario - compresi gli esterni - interrogherà sulla materia di competenza. Qualora il commissario esterno fosse abilitato all'insegnamento di più di una materia, può fare domande anche nella seconda materia, anche qualora fosse presente il commissario incaricato, ovviamente senza prenderne il posto e con il suo consenso. Quanto dura in totale la tortura? L'orale ha una durataSerena Santoli