Maturità 2018, le informazioni più utili da sapere sui commissari esterni

Scoprire i nomi dei commissari esterni è il passo principale per i maturandi. A giugno le materie esterne della maturità 2018 avranno un volto. Ma, prima ancora dell'inizio ufficiale dell'esame di Stato, verranno pubblicati i nomi dei commissari esterni maturità 2018. Ma cosa fare per avere in anticipo informazioni su di loro? Come trovarle? E quali sono le cose più importanti da sapere sui professori esterni in commissione, quando usciranno finalmente le liste? Ecco le domande essenziali da fare e da farsi nel momento della verità. Soprattutto in vista del momento in cui si dovranno affrontare le tanto temute materie seconda prova maturità 2018, molto spesso affidate proprio ai commissari esterni.

6. Chi sono gli alunni dei commissari esterni 2018?

5. I commissari esterni 2018 amano i collegamenti?

4. Che orientamento politico hanno i commissari esterni?

3. Quali sono gli argomenti preferiti dei commissari esterni?

2. Hanno figli?

1. I commissari esterni sono cattivi?

Se volete sapere ogni, dovete iniziare a cercare partendo dai loro alunni. Basta pochissimo per trovarli: una ricerca sui social e troverete il gruppo della scuola del vostro commissario esterno o le singole persone che la frequentano. A quel punto basterà postare il vostro annuncio per scoprire chi può darvi qualche risposta ai vostri dubbi sul commissario che vi sarà toccato in sorte. Che tipo è? Quali sono le sue fissazioni? Esistono delle domande strategiche? La cosa migliore da fare, infatti, è sempre conoscere approfonditamente il proprio nemico. Ma cosa chiedere agli studenti che conoscono questi prof?, questa è una delle domande più importanti da fare. Se, infatti,, potrete prepararvi per fare una bella figura. Altrimenti, vi risparmierete una fatica "inutile" ed anche una possibile strigliata.Non è consigliabile esporre le proprie idee politiche. Ma se proprio ci tenete a farlo,. A meno che non vogliate far andare su tutte le furie uno di loro.Riuscire a conoscere un dettaglio simile è utilissimo per fare bella figura. Sapendo quali sono i loro argomenti preferiti potrete, infatti, intuire facilmente quali domande vi faranno durante il vostroIn caso d'emergenza, quest'informazione può essere davvero preziosa. In caso di scena muta,. Perchè si sa che, chi ha figli, è sempre più buono (o almeno in genere è così...).Questa è una delle domande più importanti da fare. Anche se può sembrare banale, in questo modo potrete saperepotrà mettervi più in difficoltà.



Daniel Strippoli