Maturità 2018, le cose da sapere sulle materie dei commissari esterni

A fine gennaio conosceremo le materie della maturità 2018. Siete sicuri di essere pronti? Perchè se pensate che non serva essere preparati quando il Miur comunicherà le materie e i commissari esterni maturità, vi sbagliate di grosso. Ci sono delle informazioni che bisogna assolutamente sapere, ma tranquilli, ve le dice Skuola.net: ecco 5 cose sulle materie affidate ai commissari esterni maturità 2018 che non sapevi. Almeno fino a oggi.

5. Materie commissari esterni maturità 2018: chi le decide?

4. Maturità 2018: quando escono le materie esterne?

3. Come escono le materie della maturità 2018?

2. La regola dell'alternanza è un dato di fatto. Ma non è legge

1. Commissari esterni maturità 2018: non sempre fanno paura

. Quindi smettetela di mettere ansia ai vostri prof: loro non sanno niente, proprio come voi. L'unica che forse ora già le conosce è il ministro. Tutti gli altri comuni mortali, per sapereil prossimo giugno, dovranno attendere la comunicazione ufficiale del Miur.Ancora non è dato saperlo. Anche stavolta l'unico a sapereè il Ministero, quindi diffidate da chi vi dice di sapere la data del big day. Proprio così, pure se si tratta di un prof. Sui social network si sprecano le voci sul giorno prescelto. Ma non bisogna mai prendere queste notizie per oro colato. Gli anni passati, però,; nello specifico, nel 2017 il grande giorno fu il 30 gennaio, nel 2016 il 28 gennaio, nel 2015 il 27 gennaio, nel 2014 il 31 e nel 2013 il 28. Quindi è probabile che. Ma il Miur potrebbe anche decidere di anticipare un po' i tempi; come nel 2010, quandoo come nel 2007 (quando uscirono nel 2017) e nel 2008 (vennero pubblicati addirittura l'8 gennaio). Insomma, tenetevi pronti: meglio giocare d'anticipo che farsi trovare impreparati.Anzi, nel comunicato che il Miur diffonde, a cui è allegato un documento che spiega. Negli ultimi due anni, inoltre, il Miur ha comunicato le materie anche sulla sua pagina Facebook con un video ufficiale: stay tuned (e mettete il like) per essere i primi a saperle!Ed è stato proprio il 2017 a testimoniarlo. Fino a quell'anno la regola è sempre stata rispettata:, l'anno dopo sono toccati alla seconda. Ma si sa,, per cui nessuno ha l'obbligo di seguirla. Tanto meno il Ministero. E infatti,: alcuni indirizzi hanno avuto il prof esterno in prima prova, altri in seconda. Chissà cosa succederà quest'anno.Non disperatevi. Infatti non è detto che i prof esterni siano per forza più crudeli degli interni, tanto più che non hanno nessun interesse a mettervi in difficoltà o addirittura a bocciarvi., magari può capitarvi la fortuna di trovarvi di fonte un prof più magnanimo dei vostri. Anzi, vi diciamo di più: se non avete mai brillato per risultati scolastici, avere lapuò essere persino un vantaggio. Infatti, lui non conosce il vostro passato tra i banchi, né tanto meno i vostri voti. E per voi sarà come ripartire da zero: potete giocarvi davvero il tutto per tutto.Serena Rosticci