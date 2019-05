Maturità 2019, le possibili domande dei commissari esterni (e come scoprirle)

Mancano ormai pochi mesi alla pubblicazione dei nomi dei commissari esterni maturità 2019 , e sale già un po' d'ansia verso il momento dell'incontro con loro. Per questo in tanti tendono ad informarsi su di loro, per capire che tipi sono. Molto più difficile, tuttavia, è farsi un'idea. I prof interni della commissione di maturità, magari, potranno darti qualche indicazione,. Tuttavia, se applicherai alcuni pratici trucchetti potresti riuscire a prevedere gli argomenti sui quali verterà il tuo esame orale. Nelfrattempo non dimenticare che tra meno di un mese il Miur comunicherà le materie seconda prova maturità 2019

Le domande dei commissari esterni all'altra classe Le commissioni d’esame di maturità 2019 saranno composte da 6 docenti, tre commissari interni e tre commissari esterni. Questi ultimi, però, non andranno a comporre solo il tuo plotone d’esecuzione. Gli sarà affidata, infatti, anche un’altra classe e gli esami orali di maturità saranno consecutivi: prima loro e poi voi o viceversa. Nel caso siate fortunati e l’ingrata sorte del primo della lista non tocchi alla vostra classe ne potrete approfittare per non perdervi nemmeno un colloquio orale di maturità dei vostri colleghi più sfortunati. Penna o registratore alla mano, attenti a non farvi scoprire!

Scopri le domande dei commissari esterni ai candidati precedenti

Se poi sei sopravvissuto all’estrazione che permetterà di capiree quindi non ti toccherà sottostare per primo al supplizio, puoi sfruttare questa fortuna per assistere ai colloqui dei tuoi compagni. Ci sarà sicuramente qualcuno che ha preparatoe ti converrà segnarti su un blocco le, potrebbero tornarti utili.