Commissari esterni maturità 2019 Liguria: come sapere le commissioni

Il motore di ricerca Miur delle commissioni

Come trovare i prof una volta scoperti i nomi?

Sei della Liguria e stai disperatamente cercando i nomi dei commissari esterni ? Questo articolo allora potrebbe esserti utile.Quando il Miur pubblicherà i nomi, potete trovare le liste sul motore di ricerca 'Cerca la commissione' nella sezione dedicata agli esami di stato, sul sito ufficiale del Miur Una volta entrato in questa sezione del sito potrai fare una ricerca specifica basata sulla tua città e sulla tua scuola, in pochi secondi avrai tutte le informazioni che cercavi.Guarda anche:Cosa fare però una volta in possesso delle liste? A questo punto si può dare il via allo stalkeraggio estremo!C'è però la possibilità che questi professori non siano proprio "social". Cosa fare in questo caso? Semplice,e chiedete informazioni e notizie per conosceree per capire anche. Ricordati che ogni piccolo dettaglio può esserti utile per fare colpo sul tuo commissario esterno!