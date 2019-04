5 cose da sapere sui commissari esterni maturità 2019

Il 18 gennaio tutti gli studenti d'Italia hanno conosciuto le materie dei commissari esterni maturità 2019. E per questo motivo, è importante conoscere questi prof "misteriosi" che vi ritroverete davanti a Giugno. Ecco, allora le 5 cose da sapere sui membri della commissione della Maturità 2019.

Come sono composte le commissioni esame di Stato?

Quanti sono i commissari esame di Stato?

Chi nomina i commissari esterni?

Su cosa interrogano le commissioni maturità 2019?

Quando escono le materie e i nomi dei commissari esterni maturità 2019?

. Ciò significa che, all'esame di maturità,e per metà da prof della vostra classe, ma non solo! Anche iIl numero "canonico" massimo deiè di 6, ma va sempre aggiuntoPer ogni indirizzo di studio. Per quanto riguarda, invece, i commissari interni, questi vengono scelti dal consiglio di classe in modo da assicurare un'equa ripartizione delle materie e, quindi, anche le materie della seconda prova 2019 I membri delle, possono interrogare in tutte le discipline per le quali hanno titolo di insegnamento (abilitazione). Ma queste vale anche per i membri interni. Per esempio, se al liceo classicoè un membro esterno mentre quello di latino è interno, il Consiglio di classe, qualora lo ritenga sia necessario, può designare come docente di greco il membro interno. L'importante è che quest'ultimo abbia l'abilitazione per insegnare la materia per cui viene scelto.Vi ricordiamo che da quest'anno l'esame orale cambierà totalmente: la tesina è stata abolita, e al suo posto ci sarà il metodo delle "tre buste" con il quale si dà il via al colloquio. In seguito, verrà chiesta una presentazione delle attività di alternanza scuola lavoro e di quelle svolte per Cittadinanza e Costituzione, sulla base del documento di classe.Le materie esterne di maturità sono scelte e comunicate entro il 31 gennaio: quest'anno la lista è stata pubblicata il 18 gennaio. Ilonline, in genere verso la fine di Maggio o i primi di Giugno. Tuttavia, l'elenco cartaceo sullapuò essere consegnato alle scuole con qualche giorno di anticipo rispetto alla pubblicazione online. C'è poi un altro aspetto da considerare: viste le novità della maturità 2019, è possibile che il Miur decida di pubblicare i nomi in anticipo, per dare tempo alle commissioni di organizzarsi. State pronti!

Daniel Strippoli