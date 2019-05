Maturità 2019: commissari esterni online, dove come e quando

Commissari esterni 2018: come, dove e quando trovarli online

Perché è importante sapere i nomi dei commissari maturità 2019?

Oramai la maturità 2019 si avvicina inesorabilmente sempre di più. E tra ripassi, interrogazioni dell'ultimo minuto, la corsa al recupero dei brutti voti, l'ansia per gli esami cresce esponenzialmente. L'incognita più grande e più preoccupante è senz'altro quella dei commissari esterni. Ricordiamo che la Commissione d'esame sarà composta da tre membri interni e tre membri esterni, più un presidente di commissione. Quindi, a poco più di un mese dall'inizio della maturità, la domanda che si stanno iniziando a porre tutti è la seguente: Quando si sapranno i nomi dei commissari esterni? L'elenco delle commissioni della Maturità 2019 e le liste con i nomi dei commissari esterni escono generalmente nei primi giorni di giugno. Lo scorso anno, gli elenchi sono usciti il 5 giugno mentre nel 2017 il 6 giugno, mentre per questa maturità invece le probabilità di uscita sono molto alte per martedì. Per trovarli, dovrete andare sul sito del Miur sul portale Esami di Stato 2018/19 e cliccare sulla voce "Cerca la commissione"; qui potrete cercare la vostra commissione inserendo i campi richiesti come città e scuola. I nomi sono essenziali per tutti i maturandi, perché dopo la pubblicazione delle liste, come ogni anno, inizia la caccia ai commissari esterni sui social. Facebook è un grande classico per cercare le prime informazioni sui commissari esterni e raccogliere notizie su come potrebbero comportarsi in sede d'esame. Il consiglio, comunque, è quello di tenere d'occhio il sito del Miur, per non rischiare di perdersi l'uscita dei nomi tanto attesi. In ogni caso, l'attesa è quasi finita. Ormai siamo in dirittura d'arrivo.