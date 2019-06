Testo argomentativo su patrimonio culturale Maturità 2019, il ruolo della cultura per il nostro futuro

Traccia 1 Tipologia B prima prova maturità 2019: l'importanza del patrimonio culturale

Da poche ore sono state rese note le sette tracce protagoniste della prima prova della Maturità 2019. Il primo testo della tipologia B, testo argomentativo, parla. Skuola.net ha cercato di analizzare la traccia proposta dal Miur pera studenti e genitori di sbirciare, anche da fuori, all'interno dell' esame di Stato 2019."Quest’anno la tipologia B della prova di maturità propone un testo tratto da, di Tommaso Montanari, storico dell’arte e saggista fiorentino. Il brano evidenziadella nazione non solo in quanto, ma anche come: il tempo è destinato atutto, anche il nostro presente che ora ci sembra eterno, e ciò che nel passato era un tempio glorioso ora è infatti diventato un cumulo di rovine. L’arte e la suasono uno strumento per liberarci dalla “”, per renderci conto della nostra caducità, e incitarci a prendere in mano il nostro futuro. L’autore inoltre mette in guardia: la vera arte non è quella del palinsesto, quella di massa;, il filo rosso che collega le varie generazioni, e la materia che forma la nostra identità."Commento a cura di