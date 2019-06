Prima prova Maturità 2019 testo argomentativo: Tommaso Montanari, l'importanza del patrimonio culturale

Prima prova Maturità 2019, testo argomentativo tipologia B prima traccia

La help line prima prova maturità 2019



Chat di WhatsApp numero 3282758531 Chat di Facebook Messenger

Testo argomentativo maturità 2019, come svolgerlo

Maturità 2019: novità della prova di italiano

2 tracce di analisi del testo (Tipologia A);

(Tipologia A); 3 tracce di testo argomentativo (Tipologia B);

(Tipologia B); 2 tracce per il tema di attualità (Tipologia C).

Maturità 2019: novità delle tipologie

In questa prima traccia della tipologia B è stato proposto agli studenti un estratto dal libro di, intitolatoOggi,, per tutti i maturandi italiani è un giorno impegnativo poiché stanno affrontando laOggi noi di Skuola.net seguiremo passo passodel 19 giugno.Qui di seguito troverete la prima traccia tipologia B del testo argomentativo di prima prova maturità 2019.Appena possibile pubblicheremo il testo, l'articolo è in aggiornamento.Skuola.net sarà al fianco di tutti gli studenti che dovranno. Quindi niente panico: ci impegneremo a fugare ogni vostro dubbio e ogni vostra domanda, cercheremo di rispondervi velocemente e di aggiornarvi in tempo realeMa tenete presente che le tracce e le soluzioni non potranno essere pubblicate fino al momento consentito dalla legge. Noi infatti non vogliamo farvi copiare e invalidare l' esame, ma supportarvi nel migliore dei modi.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti:Il ragionamento è alla base del tema argomentativo: per un corretto svolgimento è necessario quindi che venga evidenziata sia lae dellealla base, sia leche lo sostengono.La parte dedicata al commento invece è affidata allee alledello studente, sviluppate in base alla proprie esperienze e alle proprie conoscenze anche extra-scolastiche (letture personali, cinema, editoriali ecc).Il testo argomentativo, secondo le disposizioni fornite a dicembre dal Miur, deve essere svolto secondoe nelle strutture sintattiche e lessicali scelte; ricordiamo infine che unè necessario per conferire al testo una complessiva,entrambe richieste. La traccia presenta comunque nella prima sezione anche domande di analisi.Qui la prima traccia di tipologia B testo argomentativo.Grazie alle simulazioni che hanno avuto luogo nei mesi di febbraio e di marzo, gli studenti hanno avuto modo di familiarizzare con le nuove modalità di prima prova, anch'essa toccata dalle riforme del nuovo esame.Gli studenti hanno avutoper scegliere e completare una delle sette tracce proposte, articolate in tre tipologie diverse(rispetto allo scorso anno è stata abolita la traccia del saggio breve e dell’articolo di giornale e quella del tema storico):Per ciò che riguarda la, ovvero l’(spesso di autori appartenenti al ‘900), il brano è accompagnato da una breve sintesi della biografia dell’autore, proprio per agevolare gli studenti nella contestualizzazione degli argomenti trattati, e per far loro comprendere sia gli eventi personali dell'autore sia quelli storici in cui è stato coinvolto.Lo studente dovrà quindi sostenere una prima parte di comprensione dove è richiesta una sintesi dei passaggi più salienti del brano, per poi passare alle domande di analisi, mirate a verificare il ragionamento su contenuti e forme.Una contestualizzazione nel periodo storico e culturale deve infine fare necessariamente da sfondo a tutto il tema, quindi,non scegliete questa traccia se non avete le conoscenze giuste per affrontare i contenuti richiesti!Per la, il, dopo la lettura di un brano (frequente la scelta di autori del ‘900) si dovrà rispondere a domande di analisi, che spaziano dai contenuti e alle forme, e di commento in un discorso unitario e omogeneo.Decade dunque la tradizionale e semplificativa distinzione fra una tesi da sostenere e di un'antitesi da confutare.Una delle novità più significative per questa tipologia è la libertà di dare voce alle esperienze personali dello studente nel commento in cui possono avere spazio le proprie riflessioni avvalorate sia dalle proprie conoscenze scolastiche che da quelle extra-scolastiche ma comunque formative come quelle attinte dai libri di lettura, dai quotidiani, dagli editoriali, dai film e da altre forme di cultura.La, rappresenta infine una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo in merito ad una problematica contemporanea.Spesso, si parte da una citazione per andare ad approfondire e a sviluppare la tematica. E' richiesto quindi un pensiero critico di un brano, generalmente molto breve, da argomentare sulla base delle proprie esperienze, letture, film e interessi.