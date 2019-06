Testo Argomentativo sulla conoscenza Maturità 2019: il paradosso del progresso

L'illusione della conoscenza: traccia 2, tipologia B, Maturità 2019

La Maturità 2019 è iniziata da poche, a dare il via all'esame è stata la prima prova scritta di italiano. Quindi ecco che noi di Skuola.netper fornire il prima possibile a studenti e genitori gli strumenti giusti per poterlo svolgimento delle tracce sottoposte in queste ore ai maturandi 2019. La traccia 2 della tipologia B, quella del testo argomentativo, quest'anno ha come argomento principale"La tipologia B2 della prova di maturità di quest’anno propone un testo tratto da “” di Steven Sloman - Philip Fernabach. Il brano estrapolato dal libro, riporta inizialmentesugli effetti delle esplosioni termonucleari, svolto in un atollo dell’Oceano Pacifico nel 1954. La nube radioattiva emanata dall’esplosione colpì non solo l’equipe che doveva testare l’esperimento, ma anche la popolazione locale, costretta ad evacuare la propria terra. L’intento degli autori è quello di, capace di ideare e sviluppare innovazioni strabilianti utili al progresso, e al contempo essere ignorante e gretta. L’uomo ci appare così costantemente soggetto, dando per scontato un sapere che in realtà è solo superficiel."Commento a cura di