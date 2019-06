Analisi del testo 1, Risvegli di Ungaretti: una poesia sul tema della rinascita

Risvegli, Ungaretti: commento sulla poesia di prima prova 2019

Da pochi istanti sono iniziati ufficialmente gli esami di Maturità 2019. Come prima traccia di Tipologia A, analisi del testo, è uscita una poesia di, tratta dalla raccolta. Testo molto interessante e fortemente emblematico del poeta ermetico. Per aiutare i ragazzi e gli adulti a unsulla poesia ecco che i nostri tutor hanno provveduto adla lirica proprio in questi minuti del 19 giugno 2019."Nella lirica Risvegli Ungaretti affronta il. in seguito alla dolorosa esperienza della guerra, combattuta in prima persona, il poeta si sente comedopo aver vissuto altre vite, lontane dal suo spazio e dal suo tempo,in questa dimensione estranea in cui si trova ee riportarlo al presente consentendogli di riacquisire la dimensione del sé e riportandolo allaNonostante il poeta sia riuscito ad ottenere la propria paceparagonandoli alleche ricompaiono come loro riemergono nella sua memoria. A questo punto il poeta non può far altro che interrogarsie su cosa esso sia. A questo punto arriva anche la risposta, dettata dall'autore stesso, ovvero che in realtà Dio sia unachema questo pianto lo."Commento a cura di