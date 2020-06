Orale di Maturità 2020: come apparire più sicuri di sé

Linguaggio del corpo: attento ai tuoi movimenti durante il colloquio maturità!

Orale maturità 2020: Sorridi, ma non troppo

Maturità 2020: il contatto visivo è importante

Ormai, e come saprete quest’anno non comprendono né le prove scritte né i commissari esterni . A esaminarvi saranno i vostri professori di sempre, con l’aggiunta di un presidente esterno. Questo però non esclude purtroppodell’ultimo minuto. E se non faccio bella figura? E se sembra che ho studiato a memoria? E se mi blocco? Tutte ansie normalissime che potete tenere a bada ricordandovi un paio di trucchi.Vediamo quali!Guarda anche:Può sembrare secondario, ma il modo in cui ci muoviamo influisce molto sull’impressione che diamo alle persone con cui ci interfacciamo. Durante il colloquiocome muovere la gamba su e giù o giocherellare con la penna, non farà altro che comunicare insicurezza e nervosismo. Cercate invece di rimanere in unasenza dondolare con la sedia o toccarvi troppo i capelli. Per quando riguarda le braccia, una regola fondamentale è non incrociarle assolutamente. Alcuni professori potrebbero interpretarlo come un segno di chiusura o ancora peggio come un gesto di maleducazione. Infine attenzione alle mani!, usate invece le mani per rimarcare un concetto importante con movimenti lenti e sicuri.Durante il colloquio se ricevete una domanda che vi rende nervosi e su cui in generale non siete ferrati, non vi spaventate.facendoli trapelare, e un professore fiuta subito la paura!Per scavallare questa eventualità, ricordatevi die chiarimenti, magari accennando un sorriso. Attenti a non esagerare però, potreste ottenere l’effetto opposto. Sorridendo troppo infatti, potreste darete l’impressione di essere sfacciati e qualche professore potrebbe pensare che vi state prendendo gioco di lui.Se ci pensate bene mentre parlate con una persona, il contatto visivo è fondamentale per rivelare il vostro livello di conoscenza e di imbarazzo. Se si è a disagio infatti, una delle prime cose che si tende a fare è appunto. Guardare quindi chi vi sta rivolgendo una domanda negli occhi sarà sinonimo di sicurezza e rispetto.