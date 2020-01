Colloquio orale di maturità 2020: decreto del Miur, ecco come funzionerà

Maturità 2020: come sarà il colloquio orale

Le quattro fasi del colloquio orale maturità 2020

la discussione multidisciplinare a partire dai materiali proposti dalla commissione;

la presentazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro o PCTO;

la parte di Cittadinanza e Costituzione;

la correzione delle prove scritte.

Come si svolge il colloquio orale di maturità 2020

Ilha pubblicato, nella giornata del 30 gennaio, nuovi aggiornamenti sulla: le materie della seconda prova e dei commissari esterni e maggiori informazioni sul. Per quanto riguarda la seconda prova ricordiamo che ci sarà nuovamente la doppia materia: Greco e Latino al Classico, Matematica e fisica allo Scientifico.Qui di seguito andremo a spiegare in cosa consisterà il colloquio orale di quest’anno.La prova orale è l’ultimo ostacolo da superare per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori.Di recente il Miur ha annunciato che, durante il colloquio, il sorteggio delle busteci sarà. Perciò da quest’anno: la commissione imbastirà una lista di elementi utili all’instradamento dell’interrogazione, non avverrà alcun sorteggio maè stato ancora fatto sapere se questa lista verrà o meno condivisa in anticipo agli studenti.Ecco come l’orale maturità 2020 verrà suddiviso, secondo quattro momenti distinti:La seguente struttura dell’esame, relativamente modificata, è stata rinnovata dal, la riforma che disciplina le commutazioni del nuovo esame di stato La riforma prevede come scopo del colloquio quello di “accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente”.Quindi, oltre alladei materiali proposti dalla commissione, gli studenti dovranno presentare il loro percorso di, e soddisfare i quesiti diDurante la quarta e ultima fase() i commissari esterni e interni saranno immuni nel fare domande su qualunque parte del programma della materia assegnata loro dal Ministero. In questa fase sarà presente anche la correzione degli scritti, con la quale ti verrà illustrato dove hai sbagliato e, molto probabilmente, ti verrà fatta qualche domanda sugli errori.