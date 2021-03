100 giorni maturità 2021, feste vietate: cosa dice il DPCM

100 giorni Maturità: si può fare festa?

L' esame di Stato sta iniziando ad avvicinarsi sempre più, ma prima del suo arrivo,. Quest'annio la data di questa ricorrenza è prevista per, che coincde con la festa della donna. Questo giorno è spesso atteso con un mix di paura ed entusiasmo da parte dei maturandi, che sono soliti festeggiare questa giornata passando del tempo con i propri compagni di classe.Tuttavia siamo ancora nel mezzo di una, e a breve entrerà in vigore il: cos’è permesso e cosa no?Anche la Maturità 2021 sarà caratterizzata dalla presenza del Covid-19, che oltre a modificare le modalità dell’esame, modificherà anche le modalità in cui i maturandi potranno festeggiare i 100 giorni dalla Maturità. Infatti, il primo firmato dal Presidente del Consiglio Mario; ma cosa contiene questo nuovo decreto? Ebbene, restanodi rischio suddivise dai colori, ma da questa settimana una regione sarà all’interno della fascia di rischio più bassa, quella bianca. Tuttavia le restrizioni non cambiano e sia in zona bianca, sia in zona gialla sono, come scritto nero su bianco all’interno del nuovo DPCM: “Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”. Ovviamente, se queste disposizioni sono valide per le zone bianche e gialle, sono. Inoltre è presente nel DPCM anche una specifica: “Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi”. Dunqueneanche nelle proprie abitazioni,E’ però consentito, in quanto come scritto sul sito della regione Sardegna , unico territorio attualmente bianco, il coprifuoco è stato spostato dalle 22.00 alle, permettendo ai ristoranti di chiudere non più alle 18.00, come nelle zone gialle,. Ovviamente rispettando la regola che impone tavoli composti da massimo. In zona gialla invece, sempre con il limite delle quattro persone al tavolo, e fare aperitivo, orario in cui i ristoranti dovranno chiudere il servizio ai tavoli per dedicarsi esclusivamente all’asporto, fino alle 22.00, e alla consegna a domicilio, senza limiti di orario. Mentre nelle zone arancioni e rosse i ristoranti sono impossibilitati ad aprire al pubblico, ma possono solamente lavorare per asporto o con le consegne a domicilio.