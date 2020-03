100 giorni maturità, vietati i festeggiamenti: cosa fare in alternativa?

Videochiamate con tutti i compagni di classe

Vedere i film legati alla maturità

Maratona di serie tv

Chiusone sui libri

Molte zone d’Italia sono attualmente in, ma anche nelle zone non rosse si è invitati ad. Ecco che quindi i maturandi 2020 vedonoalla Maturità 2020 nelle modalità tradizionali di ogni regioni. Ecco quindi alcuneper provare comunque a festeggiare i 100 giorni senza uscire da casa.Le nuove tecnologie ci permettono di essere sempre connessi con le persone lontane da noi, quindi perché non usarle per fare una? Certo, sarà meno divertente, ma comunque un escamotage perdella quarantena.Unapotrebbe essere un buon modo per esorcizzare l’ansia in attesa di giugno e nel periodo della reclusione da coronavirus. Quindi sbizzarritevi a cercare i titoli che più potrebbero piacervi legati ai temi scolastici, unica regola:E se i film sulla maturità li avete già visti tutti, oppure non sono nelle vostre corde, provate a iniziare una. Le migliori legate all’ambito scolastico? Senza dubbio tra le nuove uscite vi consigliamo, mentre andando sulle serie più vecchiotte da vedere assolutamente ci sonoPuò essere scontato e magari non adatto per celebrare i 100 giorni, ma voi maturandi potreste approfittare del periodo di chiusura delle scuole perdi tutte le materie svolto da settembre fino ad ora, per poter tornare poi a scuola ancorae pronti per affrontare ogni verifica prima della fatidica maturità 2020.