I 100 giorni alla maturità ai tempi del coronavirus: feste ed eventi rimandati

Coronavirus, “100GiorniFollonica” rinviata

Coronavirus, 100 giorni a San Gabriele rinviato

In seguito alle problematiche legate all’emergenza, anche molti eventi culturali sono stati rinviati. Gli studenti al quinto anno oltre ad essere preoccupati per le sorti della Maturità 2020 , sentono una certa tensione per l’organizzazione per i tanto attesiPer la maturità 2020, la data sul calendario è, infatti, ilOltre alle mete classiche, sono state già programmate una serie di pellegrinaggi e antichi riti. Ma come saranno festeggiati i 100 giorni ai tempi del coronavirus? Ecco tutte le feste e gli eventi rimandati a causa dell’emergenza Covid-19.è una manifestazione di gioia e spensieratezza, che attira migliaia di persone per celebrare i 100 giorni alla maturità e inaugurare l’inizio di una full immersion di studio e concentrazione. Nello specifico, ogni anno sono programmati in un fine settimane party pomeridiani, cene-spettacolo animate e serate in discoteca. A causa della diffusione del coronavirus, gli organizzatori hanno deciso dil’evento in programma sabato 7 e domenica 8 marzo al weekend del 4 e 5 aprile per tutelare i ragazzi e dare serenità alle famiglie. La decisione è stata decretata proprio dalle richieste e dalla preoccupazione del pubblico formato dagli stessi studenti e dai loro genitori. L’organizzazione ha altresì precisato che tutte le prenotazioni effettuate sono confermate per le nuove date e che la vendita è prorogata fino a aprile o al raggiungimento di disponibilità e capienze dei locali.Ogni anno a, tantissimi studenti partono alla volta delper il rito della benedizione delle penne. Il momento della messa maggiormente atteso è quello finale delladelle penne ma anche dei dizionari (o delle calcolatrici), con cui i maturandi affronteranno le prove a giugno. Quest’anno, però, ilha fatto sapere quanto segue:“In seguito alle problematiche legate all’emergenza Coronavirus, la direzione del santuario, in accordo con la Prefettura di Teramo e con gli organizzatori delle manifestazioni, ha deciso di annullare il raduno interregionale degli alpini, previsto nei giorni 7 e 8 marzo 2020. Si consiglia agli studenti di ritrovarsi al santuario per un momento di preghiera e di festa, o in altra data da determinarsi una volta terminata l’emergenza sanitaria. Il santuario di San Gabriele sarà comunque sempre a disposizione degli studenti quando riterranno di voler venire per una benedizione e per chiedere l’aiuto di Dio e del santo patrono dei giovani”.