Buste esame di maturità: alle 16:00 importanti novità dal Miur

Secondo quanto è emerso fino ad ora riguardo al colloquio orale di maturità 2019, tra normativa ufficiale e indicazioni tecniche, sarà strutturato in 4 momenti:

Sorteggio delle buste e discorso multidisciplinare

Grande novità di quest'anno, le buste. Prendono il posto della tesina e saranno utili per iniziare il colloquio: ogni candidato dovrà scegliere una busta tra 3 proposte dalla commissione, da cui partire per un discorso multidisciplinare.

All'interno delle buste non si troveranno domande, ma materiale come documenti, grafici, formule, immagini o fotografie, adatto a essere analizzato secondo varie sfaccettature e inserito in contesti diversi e multidisciplinari. Nel preparare il materiale, la commissione deve tenere conto del programma svolto durante l'anno e le indicazioni del documento del 15 maggio.

Relazione sull'alternanza scuola lavoro

Nella seconda parte del colloquio i maturandi dovranno presentare le attività svolte nel triennio nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro (oggi Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Anche in questo caso, il punto di riferimento sarà il documento del consiglio di classe, per cui sarà richiesta una relazione su quanto effettivamente svolto. In questa relazione, i candidati dovranno esporre le competenze acquisite e l'eventuale utilità del progetto per le scelte post-diploma.

Domande su Cittadinanza e Costituzione

Stessa cosa che per le fasi precedenti: le domande su Cittadinanza e Costituzione riguarderanno ciò che il consiglio di classe ha indicato nel documento del 15 maggio come attività effettivamente svolte in classe. Niente paura, quindi: non dovrebbero esserci sorprese ma semplicemente la constatazione dell'acquisizione delle competenze di base sulle regole della buona convivenza sociale, come da programma, con uno sguardo alla Costituzione.

Correzione prove scritte

Dulcis in fundo, i commenti e la correzione delle prove scritte. Questo è l'unico elemento "tradizionale" dell'orale. I commissari presenteranno al maturando le loro osservazioni sulle prove scritte, chiedendo anche chiarimenti e/o spiegazioni delle scelte fatte. Per questo è consigliabile rivedere sempre gli scritti avendo contezza di possibili errori commessi.