Maturità 2019, il nuovo esame: cosa sappiamo fino ad ora

Tanti studenti sono già preoccupati per ciò che accadrà a giugno 2019, quando dovranno affrontare la nuova maturità per il primo anno in assoluto. Sarà più facile o più difficile? Come saranno le prove?

Vediamo cosa sappiamo ad oggi sull'esame.

Ammissione nuova maturità 2019

Nuova maturità 2019, i crediti e il voto finale

Commissioni esami di Maturità?

Prima prova nuova Maturità

Seconda prova nuova maturità

Colloquio orale

Alternanza scuola lavoro e prova Invalsi di quinta NON saranno requisiti per l'ammissione alla maturità, la norma è stata rinviata alla maturità 2020. Per essere ammessi bisogna aver ottenuto almeno 6 in tutte le materie, condotta compresa, con la possibilità di una sola insufficienza, che il consiglio di classe può scegliere di portare alla sufficienza: l'ammissione con una insufficienza porta all'assegnazione di una penalità sul credito scolastico.E' inoltre condizione per l'ammissione aver frequentato almeno i 3/4 dell'orario.Secondo la riforma della maturità, gli studenti si presentano con massimo 40 punti di credito formativo, secondo questa tabella:Coloro che dovranno fare la maturità 2019, convertiranno i crediti scolastici del terzo e quarto anno secondo questa tabella:I 40 crediti ottenibili si aggiungeranno ai 60 crediti (20 per prova) per un voto finale massimo di 100 punti.La riforma di Maturità non modifica la composizione della commissione di maturità. L' esame di maturità prevede commissioni miste costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6.Secondo quanto stabilito dal decreto 62 del 13 aprile 2017, la prova d’Italiano consisterà nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Anche se si punterà in particolare sulla produzione di un testo argomentativo, si introduce la possibilità di strutturare la prova in più parti, al fine di consentire la verifica, in particolare, della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, e la riflessione critica.Le sorprese riguardano anche la seconda prova. Potrà essere in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica ed avrà per oggetto una o più discipline, differenti a seconda dell’indirizzo. La cosa nuova, quindi, è che le tracce possono essere multidisciplinari.Ecco però una novità: negli istituti professionali, una parte della seconda prova potrebbe essere predisposta dalla commissione, tenendo conto delle specificità di questo tipo di scuola.Il cambiamento più importante per il colloquio orale voluto dalla Riforma riguarda l'inserimento dell'alternanza scuola-lavoro. Infatti, secondo il testo del d.l 62/2017, il candidato deve illustrare una relazione sulle competenze acquisite durante il tirocinio formativo obbligatorio. Tuttavia, l'obbligatorietà dei progetti di alternanza per l'ammissione alla Maturità 2019 è stata rinviata alla maturità 2020.Diremo addio alla tanto amata e odiata tesina? Forse no. Nella riforma gli esami di maturità, si parla di una relazione sull'alternanza scuola lavoro e una verifica delle competenze di "Cittadinanza", in aggiunta ovviamente all'interrogazione sulle materie scolastiche. Non si fa menzione, quindi, della tesina o lavoro multidisciplinare. Attendiamo nuovi sviluppi.