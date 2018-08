Maturità 2019, novità per l'esame in arrivo dal Miur

Come tutti i maturandi del 2019 sanno bene, da quest'anno l'esame di Stato cambia: infatti, entrerà in vigore la Riforma dell’Esame di Maturità voluta dal passato governo. Ma le novità non finiscono qui, perché il nuovo Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato che l'esame subirà ulteriori modifiche. Già a luglio, il Miur aveva annunciato un'estate di intenso lavoro per eventuali revisioni della riforma. Ma negli scorsi giorni, nuove dichiarazioni del ministro fanno pensare che questi ulteriori cambiamenti potrebbero essere una realtà. A settembre, quindi, scopriremo i primi cambiamenti previsti dal Miur per la Maturità 2019.

Maturità 2019: le dichiarazioni del Ministro Bussetti

La riforma Maturità 2019: il nuovo esame "da correggere"

"Ci stiamo muovendo e tra breve interverremo per modificare alcuni aspetti dell’esame di Stato per il 2018-2019″. Questo è ciò che ha detto Bussetti durante il meeting di Rimini, solo qualche giorno fa, come riportato da Ansa. A noi non resta quindi che aspettare, certi che ci saranno delleSu cosa interverrà nello specifico il Miur, ancora non è dato saperlo. Sarà necessario attendere settembre per scoprire quali modifiche Bussetti vuole apportare alla riforma. Il decreto attuativo della Buona Scuola riguardo gli esami di Maturità, prevede infatti diverse novità rispetto al passato: la prova Invalsi in quinta superiore con un questionario di italiano, matematica e inglese, al di fuori dall'esame; l'abolizione della terza prova ; niente più tesina, ma una relazione sulle attività di alternanza scuola-lavoro da portare all'orale; obbligatorietà dell'alternanza scuola lavoro per l'ammissione alle prove e un peso maggiore del credito scolastico (che passa da 25 a 40 punti). Ma le novità, come abbiamo visto, non sono ancora finite.

