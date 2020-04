Maturità 2020, Azzolina: si farà in presenza se ci sono condizioni di sicurezza

Le ultime dichiarazioni della Ministra Azzolina: ecco le novità

Maturità 2020: ecco le parole della Ministra

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina,, durante l’ultimosostenuto in Parlamento. La titolare del Dicastero di Viale Trastevere sta in questi giorni cercando di rassicurare gli studenti e di guidarliScopriamo quindi cos’ha dichiatato nelle ultime ore la Ministra."Come ho più volte ribadito, la salvaguardia dei nostri ragazzi e del loro futuro rappresenta una priorità fondamentale e ineludibile.” Così ha esordito Lucia Azzolina durante il Question Time alle Camere, tenutosi poche ore fa, come riportato dal portale Adnkronos.it . Non è di certo una novità che la linea del Ministero dell’Istruzione sia quella di, per poi muoversi di conseguenza, e la Ministra ha infatti continuato il suo riscorso ribadendo che: “Il Paese ha fatto sforzi importanti in queste settimane per rispondere all'emergenza sanitaria, grandi sacrifici che non possono essere vanificati in questa delicata fase. Per questo l'orientamento è riprendere l'attività didattica in aula, ma solo quando il quadro epidemiologico lo consentirà, alle condizioni ragionevoli di sicurezza per tutti: per gli alunni, per il personale scolastico e, di riflesso, per l'intera società". Ma non ha solo parlato del, ha infatti aperto anche una. Scopriamo verso quale direzione sta andando il Ministero dell’Istruzione.Per quanto riguarda gli Esami di Stato 2020 la Ministra Azzolina. Infatti è questo che ribadito anche nelle ultime ore: “Gli Esami di Stato del secondo ciclo, mi sono battuta fin dall'inizio dell'emergenza per salvaguardarli. L'Italia è, non a caso, tra i Paesi, in Europa, che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli.” Tuttavia ancora, e sempre la Ministra continua il discorso, affermando che: “Auspico davvero che ci sia la possibilità, come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere almeno l'orale in presenza. Ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti". Tuttavia,, difficilmente, quindi non resta che attendere ulteriori sviluppi.