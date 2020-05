Maturità 2020, per fare l'esame ci vuole l'autodichiarazione: ecco il link

L’autocertificazione per fare gli esami di Maturità 2020

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Il protocollo di sicurezza: Maturità 2020 con la mascherina?

Con la pubblicazione dell’sono state sancite definitivamenteche studenti, docenti e personale scolastico dovranno osservare nei giorni degli esami di Maturità . Ebbene sì, gli esami di Maturità 2020 ci saranno e, ovviamente in forma: ovvero, abolendo così le due prove scritte.L’ esame orale sarà quindi possibile svolgerlo in presenza seguendo: scopriamo cosa prevede.E se si pensava che le, per iInfatti per poter entrare a scuola, secondo il protocollo di sicurezza fornito dal Ministero dell’Istruzione,in cui vengono attestate:Dove si può trovare questa? È presente comenel documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado pubblicato dal Ministero dell’Istruzione nelle scorse ore. Questo documento, oltre all’autodichiarazione,; come quello sull’uso delle. Scopriamo quando saranno obbligatorie.Nelle scorse settimane si era fatto un gran parlare sulle: i maturandi dovranno svolgere il loro esame oraleE' bene sapere che, ovvero i sette membri della Commissione d’esame (sei professori interni più il presidente di commissione esterno), il candidato e l’eventuale accompagnatore del ragazzo. Ma, se i commissari dovranno avere quella(che sarà premura dalla struttura ospitante fornire a tutti i docenti) e dovranno indossarla per tutto il tempo di permanenza a scuola, e dovranno sostituirla alla fine di ogni sessione (mattutina e pomeridiana), gli, invece, potranno usare, se le mascherine chirurgiche scarseggiano, anche quelle 'di comunità', fatte in casa,, e potranno inoltre,, mantenendo però il distanziamento sociale (almeno due metri o più, compreso lo spazio di movimento).