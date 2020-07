Asintoti, studio di funzione e punti di non derivabilità

Asintoti

verticali: selim┬(x→x_0 ) f(x)=±∞⇒ x=x0 è asintoto verticale;orizzontali: se lim┬(x→±∞) f(x)=l⇒ y=l è asintoto orizzontale;obliqui: N.B. gli asintoti obliqui vanno ricercati solamente se non vi sono asintoti orizzontali.y=mx+q⇒m=lim┬(x→±∞) ((f(x))/x)q=lim┬(x→±∞) (f(x)-mx).Studio di funzione:Dominio;Segno, zeri;Simmetrie;Limiti;Punti di non derivabilità;Derivata prima;Punti stazionari;f’(x)>0.f'(x_0)=lim┬(h→0) ((f(x_0+h)-f(x_0))/h)=m(x_0)=tgαPunti di non derivabilità:punto angoloso: derivata destra≠derivate sinistra e almeno una delle due finita;cuspide: derivata destra=+∞, derivata destra=-∞ o viceversa;flesso a tangente verticale: derivata destra=+∞, derivata destra=+∞ o derivata destra=-∞, derivata destra=-∞.Per lo più se una funzione è continua può essere derivabile, se non è continua non è derivabile e se derivabile è continua.Quindi una funzione non è derivabile dove non è continua e nei punti di non derivabilità che vanno cercati dove la funzione è continua ma cambia.Se perciò viene chiesto se una funzione è derivabile in un punto è necessario accertarsi che la funzione sia continua in quel punto e calcolare la derivata destra e sinistra.Derivate fondamentali:y=k→y’=0;y=x→y’=1;y=ex→y’=ex;y=ln(x)→y’=1/x;y=cosx→y’=-sinx;y=sinx→y’=cosx;y=tanx→y'=1/〖cosx〗^2 ˅y'=1+tan(_^2)(x);y=arcsinx→y'=1/√(1-x^2 );y=arccosx→y'=(-1)/√(1-x^2 );y=arctanx→y'=1/(1+x^2 );y=cotanx→y'=(-1)/(1+x^2 ).