Lavoro e giovani, tutti vogliono fare le professioni tradizionali. E il digitale?

La situazione professionale dei giovani all’insegna della tradizione

I lavori preferiti dalla Generazione Z

Tra tradizione e automazione: le professioni destinate a scomparire

Come ogni anno, il comune svizzero di, lo scorso gennaio ha ospitato, un meeting di portata internazionale a cui hanno partecipato leader, organizzazioni, aziende e personalità di spicco tra cui la giovanissima Greta Thunberg. Lo scopo dell’evento è stato sicuramente quello di crearein grado di abbracciare le diverse voci e punti di vista sulle possibilità economiche, sostenibili e professionali dei diversi Paesi, sempre assumendoAd illuminare la situazione odierna nel mondo del lavoro si è distinta la voce dell’che ha evidenziato. Tra queste,e che rischiano quindi di scomparire nel giro di un decennio. La prospettiva dei giovani sembra dunque non considerare il futuro prossimo e i cambiamenti imminenti che la tecnologia incentiverà nel mondo del lavoro.Per questo, Andreas Schleicher, direttore del dipartimento di Educazione dell’Oecd, ha definito “preoccupante” la propensione generale dei giovani verso impieghi per lo più tradizionali e e superati e la loro generale resistenza ai cambiamenti tecnologici, in quanto “sembrano ignorare che esistono nuovi tipi di occupazioni che derivano dalla digitalizzazione”.Guarda anche:Le considerazioni dell’Oecd sono state il risultato didalla medesima organizzazione in, tra cui l’, intitolata “Dream jobs: Teenagers’ career aspirations and the future of work”.Il lavoro ha coinvoltoe ha, considerando un periodo di riferimento di quasi due decenni,I dati raccolti hanno rivelato cheLeinfatti continuano a sognare un futuro da dottoresse, insegnanti, direttrice aziendale, avvocate, infermiere, ostetriche, psicologhe, designers, veterinarie, agenti di polizia e architetti. Perdono invece interesse impieghi da parrucchiera, scrittrice, giornalista e segretaria.Per ciò che riguarda le preferenze dei,invece, la situazione appare completamente immobile in quanto non si registra alcun cambiamento rispetto agli anni Duemila. Le aspirazioni lavorative maschili infatti non hanno smesso di prediligere incarichi da ingegneri, direttore aziendale, medico, tecnico informatico, sportivo, insegnante, agente di polizia, meccanico, avvocato e architetto.Secondo il giudizio dell’Oecd, il quadro generale che emerge dai dati raccolti è abbastanza critico in quanto, potrebbero esserefino a scomparire del tutto.In particolare, il progresso degli studi scientifici nel settore dell’potrebbe facilmente, rendendoli automatizzabili, e allo stessonon è comunque assoluto ma rimane molto, ognuno dei quali risponde in modo indipendente agli stimoli della tecnologia. Per ciò che riguarda l’, nel giro di un decenniotra i lavori più desiderati dalla Generazione Z si aggira intorno al, un tasso abbastanza alto.Le professioni più gettonate che invece, secondo le previsioni future, sembrano godere di una più salda longevità e di una più prolungata immunità dall’automazione sono quelle in campo sanitario, sociale, culturale e legale.