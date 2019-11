Un lavoro nei prossimi 5 anni? Con una formazione tecnico-scientifica sarà più facile trovarlo

Le lauree che garantiscono maggiori opportunità

Buone opportunità con i diplomi tecnici e professionali

Neo-laureati: attenzione alla facoltà

Neo-diplomati: solo i più specializzati ce la fanno

L’industria 4.0 stimola la domanda di lavoro

La ‘rivoluzione verde’ spinge le aziende ad assumere

La consacrazione delle Stem. Nei prossimi cinque annisoprattutto ai quei ragazzi, meglio se laureati, che hanno scelto di formarsi alle. Secondo l’ultimo Report Excelsior di Unioncamere e Anpal - che farà da sfondo alla, in programma dal 28 novembre al 30 novembre a Verona - sui, infatti, le offerte di lavoro saranno rivolte per il 62% a laureati e diplomati (54% nel settore privato, 98% in quello pubblico). E nel 35% dei casi si cercherà chi dovrà coprire ruoli tecnici ad alta specializzazione. In totale,. Ma non saranno veri e propri nuovi posti di lavoro, perché l’80% (2,6 milioni) sarà dettato dal turnover, in sostituzione di persone che usciranno dal mondo del lavoro. Alla fine,veri e propri sarannoCome detto, chi avrà proseguito gli studi dopo le scuole secondarie e avrà messo le mani su un titolo di livello accademico sarà leggermente avvantaggiato:, mentre. Molte della chance di ottenere un posto di lavoro, però, saranno legate al settore in cui ci si è formati e specializzati. Per i, ad esempio, la maggior parte delle opportunità si concentreranno nell’(con una richiesta tra 171mila e 176mila unità). A seguire l’(tra 152mila a 162mila unità) e le varie articolazioni dell’(domanda compresa tra 127mila e 136mila lavoratori). Resiste, poco sotto, l’(da 98mila a 103mila unità).più ricercati, invece, saranno quelli che si occupano di(con un fabbisogno che potrà variare tra 279mila e 302mila unità) e quelli che hanno seguito un percorso scolastico nel settore(qui la domanda complessiva oscillerà tra 211mila e 235mila unità): in particolare, si attingerà dagli indirizzi(94-106mila unità) ed(50-56mila unità). Non male anche il fabbisogno di diplomati nel settore(i posti di lavoro offerti si attesteranno tra i 79mila e gli 82mila).Dati a cui dovrebbero fare attenzione soprattutto i ragazzi che stanno frequentando proprio in questi anni scuole e università. Perché, sempre secondo il Report Excelsior (che elaborato i dati Miur più recenti), nello stesso periodo di riferimento (2019-2023). L’equazione è semplice: se i posti di lavoro scoperti saranno circa 1 milione, è quasi impossibile che siano tutti ad appannaggio di giovani laureati. Attenzione, dunque, a cosa si studia.di profili rispetto a quanti si attende usciranno dalle università? Ancora una volta sono quelli; a cui si aggiunge quelloAncor meno rassicuranti le prospettive per i. Qui il saldo è negativo: si continua a profilare il cosiddetto eccesso di offerta (più risorse sul mercato rispetto ai posti di lavoro). I maturati del periodo 2019-2023 dovrebbero essere. Peccato che il fabbisogno totale non dovrebbe superare le 941mila unità. Ma non tutto è perduto, si stima che alcuni(per i ragazzi) tra fabbisogno totale e offerta prevista: sono quelli inTutti gli altri indirizzi di studi invece saranno caratterizzati da un eccesso di offerta rispetto al fabbisogno.Per gli altri (laureati e diplomati) non tutto è comunque perduto. Non mancheranno, infatti,, in cui il principale requisito richiesto è una buona cultura generale. Ed è su questo terreno che ci si batterà per ottenere i restanti posti. I più avvantaggiati saranno quelli che avranno saputo i bisogni che le aziende avranno in misura sempre maggiore nei prossimi anni, legati soprattutto alla, che li porterà a riorientare le scelte produttive. La “”, ad esempio, porterà le imprese a doversi dotare di 275mila-325mila lavoratori con specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali e social o relative agli sviluppi nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale o dei big data e delle tecnologie 4.0.Ancora meglio andrà per la, nella quale ci sarà bisogno di 519mila-607mila lavoratori per cogliere al meglio le opportunità offerte dalla diffusione di processi produttivi rispettosi dell’ambiente, volti ad ottimizzare o ridurre l’utilizzo di materie prime. Anche il settoredarà il suo contributo al mercato del407mila unità, prevalentemente figure di livello medio-alto in campo medico-sanitario e assistenziale. Qualche spazio si aprirà pure nel mondo, che dovendo contribuire alla diffusione di nuove conoscenze e competenze, avrà bisogno di 140mila-149mila lavoratori. Infine la, che arruolerà tra le 68mila e le 86mila risorse, nell’arco dei 5 anni.