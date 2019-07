Laurea in lingue e mediazione linguistica: sbocchi lavorativi e professionali

Laurea di primo livello in Mediazione linguistica (L-12): i dati di Almalaurea

ha partecipato ad un corso di formazione post-laurea; Il 36,9% lavora con una retribuzione media di 895 euro;

lavora con una retribuzione media di 895 euro; Il 20,05% non è disoccupato;

non è disoccupato; Il 27,9% è occupato nel lavoro precedente alla laurea.

Laurea di primo livello in Lingue e culture moderne (L-11): i dati di Almalaurea

ha partecipato ad un corso di formazione post-laurea; Il 35.1% lavora con una retribuzione media di 833 euro;

lavora con una retribuzione media di 833 euro; Il 22.4% è disoccupato;

è disoccupato; Il 31.9% è occupato nel lavoro precedente alla laurea.

Lauree di secondo livello nel settore linguistico: i dati di Almalaurea

; Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).

: il 65.1% lavora grazie al titolo di studio conseguito con una retribuzione mensile di circa 1.117 euro; Linguistica (LM-39) : il 62.3% lavora grazie al titolo di studio conseguito con una retribuzione mensile di circa 1.048 euro;

: il 62.3% lavora grazie al titolo di studio conseguito con una retribuzione mensile di circa 1.048 euro; Traduzione specialistica e interpretariato (LM-39): il 67,8% lavora grazie al titolo di studio conseguito con una retribuzione mensile di circa 1.064 euro.

Sbocchi lavorativi con il titolo di laurea in Lingue

Ricerca: il dottorato è un’opportunità per fare ricerca (retribuita) per qualche anno presso un ateneo. I dottorandi oltre a fare ricerca e scrivere la tesi diventano anche assistenti di un professore ordinario coadiuvandolo nell'organizzare lezioni, attività di studio e seminari;

Insegnamento: è possibile diventare insegnante di lingue straniere presso le scuole secondarie (inglese, spagnolo, francese, tedesco). Da supplenti e docenti di scuole private, è possibile diventare docenti ordinari presso le scuole pubbliche grazie all’abilitazione ottenuta mediante concorso statale;

Aziende private di import-export e istituzioni pubbliche internazionali;

Giornalismo o editoria negli istituti di cultura italiana all’estero;

Settore turistico: guide culturali e addetti delle informazioni turistiche, agente di viaggio, impiegato in strutture o località turistiche.



Sbocchi lavorativi con il titolo di laurea in Mediazione linguistica

Interprete: si occupa della mediazione linguistica orale. Deve essere in grado di svolgere sia un tipo di interpretazione simultanea (immediata mentre il relatore parla) sia un tipo di interpretazione consecutiva (è condotta prendendo appunti e deve essere resa completamente alla fine dell’esposizione complessiva del relatore);

Traduttore: traduce i testi scritti di vario genere, per questo è necessaria una grande padronanza della lingua e dei termini specialistici in determinati settori.;

Esperto linguistico: coopera nell’insegnamento delle lingue straniere o di quello dell’italiano presso scuole o università estere.

Pubblica amministrazione: interpreti e mediatori sono necessari per interagire con le diverse organizzazioni e associazioni internazionali e per svolgere il ruolo di mediatori nelle problematiche interculturali e nelle operazioni commerciali e internazionali fra le aziende;

Impresa: Consulenti linguistici, mediatori e traduttori sono figure indispensabili nelle aziende con contatti e scambi internazionali;

Comunicazione: addetti stampa ed professionisti in media come Tv, Giornali e Radio;

Turismo: tour operator, tour assistant, mediatore fra musei ed imprese private turistiche;

Libero professionista: blogger, traduttore free lance e interprete free lance.



