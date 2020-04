Cybersecurity, Intelligenza Artificiale, Big Data: scopri le professioni del futuro

Le professioni del futuro: tra hard e soft skills

La collaborazione tra Skuola.net e ELIS

Tra poche settimane o pochi mesi forse anche tu dovrai trovarti rispondere alla domanda:A questa domanda, seppur non vi è una risposta uguale per tutti com’è naturale che sia, è più facile rispondere se si ha la possibilità di avere un quadro chiaro e completo delle opportunità che ci sono dopo la Maturità e soprattutto di essere consigliati e guidati da chi ha un po’ più di esperienza.Proprio a questo scopo, ovverotra le prospettive future del mondo del lavoro, nasce laall’interno del Progetto “Sistema Scuola Impresa” . Nelle prossime settimane ti aiuteremo a recuperare tutti gli incontri di orientamento che non hai potuto svolgere a causa del lockdown grazie alleoperanti in ambiti e aziende differenti. Con loro abbiamo toccatocon lo scopo di stuzzicare l’interesse dei ragazzi nei confronti dellaSe sei quindi alle prese con l’esame di Maturità ti conviene fare una breve pausa e ascoltare i preziosiLa prima role model che abbiamo incontrato ècon la quale ci siamo confrontati sul tema delleEspressione questa che per molti ragazzi appare astratta, pochi infatti conoscono quali sono esattamente quelle figure professionali di cui il mondo del lavoro avrà sempre più bisogno nei prossimi anni. Come sottolineato dalla Dott.ssa Liguori tra le professioni del futuro “Avranno molto pesoe quindi quelle tecnologiche ad esempio la cybersecurity e l’intelligenza artificiale”. Non solo, saranno assai richiesti anche coloro che ricopriranno ruoli legati al mondo della sicurezza dei dati, senza dimenticare tutto ciò che è legato alla comunicazione, al marketing e al mondo dei social. Ma qualiper entrare con rapidità all’interno del mondo del lavoro? La risposta è semplice “Bisognerà avere – sottolinea la Dottoressa Liguori –Le prime sono competenze tecniche, legate al percorso di studio che si è portato a termine, le seconde invece sono le cosiddette competenze trasversali, sempre più necessarie e fondamentali già durante il percorso scolastico.Come sottolineato in precedenza, la collaborazione tra Skuola.net e ELIS è nata nell’ambito del Progetto “Sistema Scuola Impresa” con lo scopo diOltre ai sette video, ognuno dei quali vedrà protagonista una differente role model, abbiamo incontrato più di 6300 ragazzi di ben 110 scuole diverse. Negli incontri, così come nei video, abbiamo condiviso tutta l’esperienza accumulata negli anni da Skuola.net nel campo dell’Orientamento, riassunta alla perfezione nel “Dopo la Scuola” , una guida imperdibile e davveroe che proprio non sanno cosa fare del proprio futuro. Non hai ancora il nostro libro? Niente paura,anche usando il Bonus cultura.