Orientamento post diploma: i falsi miti da sfatare per fare la scelta giusta

Falsi miti post-diploma: perché non cascarci

La collaborazione tra Skuola.net e ELIS

Come prepararsi al mondo del lavoro? Skuola.net ti aiuta a scoprirlo Leggi "Dopo la scuola"! Clicca qui!

Sceglierenon è certo impresa facile. Oltre all’indecisione - spesso causata da insufficienti attività di orientamento - e all’ansia dovuta al solo pensiero di dover pianificare il proprio futuro,Sì, hai capito proprio bene! Anche quando si parla dic’è il rischio di cadere in pregiudizi, cose che in realtà non sono affatto vere ma che molti prendono per tali.Iled essere condizionati in una delle scelte più importanti della vita, quella che riguarda il post-diploma. A raccontare, e soprattutto a confutare, quali sonoci ha pensato laE' infatti lei la role model protagonista del secondoall’interno del ProgettoNonostante l’anno in cui ci troviamo, il 2020, una delle prime leggende metropolitane che si insinuano tra i giovani riguarda le. “Tantissime ragazze – sottolinea la Dott.ssa Esposito – pensano che intraprendere un percorso scientifico o tecnico sia riduttivo e che non le porti ad una crescita professionale, quindi a raggiungere dei grandi livelli”. Nulla di più sbagliato.anche in ambiti tecnici non occorre appartenere ad un genere piuttosto che ad un altro, bensì servonoAltro falso mito riguarda la ricerca continua del percorso universitario basata esclusivamente sull’“Non è necessario - spiega la Dott.ssa Esposito – essere eccellente in un determinato campo, anzi unaNon bisogna quindi rinunciare a qualcosa solo perché si è convinti di non essere bravi a farlo”. Il consiglio quindi è quello diperché con la giusta preparazione è possibile realizzarlo!Infine, secondo la Dott.ssa Esposito, spesso si è frenati dal fatto che la realtà in cui si vive possa ostacolare o non permettere un determinato percorso formativo, che quindi si decide di non intraprendere. Non c’è nulla di più sbagliato! “Il– afferma –e quindi quello in cui si crede veramente”.è proprio a questo scopo che nasce la collaborazione tra Elis e Skuola.net all’interno del Progetto “Sistema Scuola Impresa”. Oltre ai setteappartenenti a differenti importanti aziende, prima del lockdown abbiamo incontrato circa 6300 studenti e studentesse di ben 110 scuole da Nord A Sud. Attraverso sia i video che gli incontri, abbiamo voluto condividere con i ragazzi e le ragazze tutta Italiae che trovate riassunta all’interno delproprio non sa cosa fare del proprio futuro.Cosa aspetti, non perdere altro tempo, il tuo futuro ha bisogno di risposte!